Z Ciechu na sam szczyt imperium Kulczyków. Duże przetasowania w zarządach spółek

Zarządzany przez Sebastiana Kulczyka Ciech traci prezesa i członka zarządu. Obaj zrezygnowali ze swoich stanowisk w trybie natychmiastowym. Zmiana pracy w obu przypadkach to jednak duży awans w strukturach imperium Kulczyków.

Zarząd Ciechu przechodzi do Kulczyk Investments

Dawid Jakubowicz złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Ciechu oraz z pełnienia mandatu członka zarządu, ze skutkiem na koniec dnia 26 maja 2023 r., a Jarosław Romanowski złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Ciechu, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza powołała dotychczasowego członka zarządu Kamila Majczaka na stanowisko prezesa zarządu oraz powołała do zarządu Marcina Puziaka na stanowisko członka zarządu.

Z Warszawy do Luksemburga

Obaj dotychczasowi członkowie zarządu Ciechu obejmą stanowiska na samym szczycie grupy stworzonej przez Jana Kulczyka, czyli w spółce Kulczyk Investments zarejestrowanej w Luksemburgu. Jest to firma, która de facto zarządza wszystkimi innymi biznesami, w których udziały mają spadkobiercy najbardziej znanego z polskich biznesmenów.

Dawid Jakubowicz oraz Jarosław Romanowski jako przyczynę rezygnacji wskazali zamiar objęcia stanowiska członka zarządu podmiotu dominującego wobec Ciechu – Kulczyk Investments z siedzibą w Luksemburgu, podano również.

Od 27 maja 2023 r., zarząd spółki będzie dwuosobowy: prezes Kamil Majczak oraz członek zarządu Marcin Puziak.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

