Kazachstan kusi firmy, które porzuciły Rosję. Kilkadziesiąt firm postanowiło zmienić adres

Wiele firm, które po ataku Rosji na Ukrainę opuściło teren Federacji, wcale nie chcą rezygnować z prowadzenia działalności w tej części świata. Sąsiadujące z Rosją państwa rozpoczęły wyścig o to, by ściągnąć do siebie jak najwięcej zagranicznych inwestycji i w tej kategorii zwycięzcą okazał się Kazachstan.

Kazachstan chce być centrum biznesu

Ałmaz Aidarow, wiceszef MSZ Kazachstanu powiedział, że jego kraj jest zainteresowany 401 firmami, które do tej pory prowadziły biznes w Rosji. Kazachstan nie czeka na nie z założonymi rękami.

– Do wszystkich tych firm zostały wysłane zaproszenia… 67 firm odpowiedziało nam pozytywnie, trwają z nimi prace nad warunkami przenosin. Pełna relokacja została zakończona w przypadku 25 firm – powiedział.

Firmy, które zadeklarowały chęć przeniesienia biznesu do Kazachstanu, pochodzą z 38 krajów, większość z Niemiec, USA, Szwajcarii i Japonii

W lipcu 2022 r. prezydent Kazachstanu Kassym-Żomart Tokajew polecił rządowi stworzenie warunków do relokacji zagranicznych firm, które opuściły Rosję. Plany są ambitne: do 2026 r. Astana chce przyciągnąć 25,5 miliarda dolarów zagranicznych inwestycji. Inwestorów przyciągać ma liberalizacja i dywersyfikacja gospodarki. Pytanie, na ile liberalizacja, do której doszło po krwawych rozruchach ze stycznia 2022 r. są fasadą, a na ile to faktyczna zmiana kierunku politycznego.

Prawo z myślą o człowieku

Od objęcia urzędu prezydenta przez Kasyma-Żomarta Tokajewa w 2019 r. w kraju konsekwentnie przeprowadzane są etapowe przemiany ustrojowe. Na przestrzeni lat wdrożono cztery pakiety reform politycznych oraz uchwalono 13 ustaw mających na celu poprawę konkurencyjności i przejrzystości procesu politycznego.

Kolejny pakiet reform politycznych został przedstawiony przez głowę państwa w Orędziu do narodu Kazachstanu z 16 marca 2022 roku i wdrożony w drodze referendum konstytucyjnego, które odbyło się 5 czerwca 2022 roku. Więcej o reformach w Kazachstanie piszemy poniżej.

