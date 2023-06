Firmy chcą zwiększyć zatrudnienie, ale wciąż wskazują na ten sam problem

Jak poinformowało we wtorek ministerstwo rodziny, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w maju 5,1 proc. Oznacza to spadek o 0,1 pkt proc. w porównaniu z danymi z kwietnia. W urzędach pracy zarejestrowano 803,6 tys. bezrobotnych. Bezrobocie liczone metodą BAEL jest jeszcze niższe i w kwietniu wyniosło 2,7 proc. Stawia nas to w gronie europejskich państw z najniższym bezrobociem: wartość wskaźnika poniżej 3 proc. zanotowano na Malcie i w Niemczech. Średnia stopa bezrobocia w UE wyniosła 6,0 proc.

Wciąż te same bariery prowadzenia biznesu

Polski Instytut Ekonomiczny zwrócił uwagę, że rekordowo niskiej stopie bezrobocia w wciąż towarzyszy zapotrzebowanie na pracowników.Z wyliczeń Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) wynika, że w maju niemal połowa firm (47 proc.) borykała się z niedoborem pracowników. „Ale coraz poważniejszym problemem stają się rosnące koszty pracy. Dotąd wśród barier utrudniających prowadzenie biznesu prym wiodły niepewność sytuacji gospodarczej oraz wysokie ceny energii. W maju wśród barier nadal niepewność sytuacji gospodarczej jest na pierwszym miejscu, ale drugie zajęły rosnące koszty pracownicze (71 proc. wskazań, wzrost o 8 pkt. proc. m/m)” – czytamy w raporcie PIE.

Większość pracodawców nie planuje w najbliższym czasie zwolnień.W maju była wręcz lekka przewaga przedsiębiorców planujących przyjąć nowych pracowników (12 proc.) nad tymi, którzy przewidują zwolnienia (9 proc.). Chęć zatrudnienia nowych pracowników deklarowali przede wszystkim przedstawiciele branży budowlanej (21 proc.). Najmniej skłonni do przyjmowania nowych pracowników byli natomiast pracodawcy z branży handlowej (8 proc.). Zdecydowanie częściej plany

zwiększenia zatrudnienia mieli też przedstawiciele dużych firm (23 proc.).

Bezrobocie w Unii Europejskiej wśród młodych

Z danych Eurostatu wynika też, że w zeszłym roku w całej Unii Europejskiej bezrobotnych było 4,48 mln osób w wieku 15-29 lat, co stanowi 6,3 proc. populacji w tym wieku. To najniższy odsetek od 2009 roku, gdy bezrobotnych w tej grupie wiekowej było 9 proc.

Najlepiej sytuacja wyglądała w Czechach, gdzie osób bez pracy w grupie wiekowej 15-29 lat było w 2022 roku zaledwie 2 proc. Na drugim miejscu znalazły się ex aequo Niemcy i Bułgaria (3,3 proc.). Podium zamykają natomiast Polska i Węgry (3,5 proc.). Tym samym znaleźliśmy się w pierwszej piątce krajów UE, gdzie bezrobocie wśród osób młodych wynosiło w roku ubiegłym poniżej 4 proc.

