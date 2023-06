Grupa Azoty otwiera inwestycję za 1,8 mld dolarów. Rusza produkcja w Policach

W czwartek 22 czerwca oficjalnie rozpocznie się produkcja polipropyleniu w nowej fabryce Grupy Azoty – Polimery Police. To największa inwestycja polskiej chemii i jedna z największych w Europie. Koszt inwestycji wyniósł 1,8 miliarda dolarów.

Polimery Police: zakład wielki jak 71 boisk piłkarskich

Całkowita powierzchnia zakładu w przybliżeniu wynosi 51 ha – tyle co 71 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Generalnym wykonawcą „Projektu Police” jest Hyundai Engineering Co., Ltd.

Zakład Grupy Azoty będzie się zajmował wytwarzaniem polipropylenu. To związek chemiczny, który wykorzystuje się m.in. do produkcji sprzętu AGD, sprzętu medycznego, strzykawek, przewodów czy też części samochodowych.Policka fabryka będzie jednym z największych zakładów chemicznych w Europie i prawdopodobnie największym takim zakładem wytwarzającym polipropylen.

Grupa Azoty szacuje, że w zakładzie zatrudnienie znajdzie ok. 800 osób. W szczytowym momencie budowy kompleksu chemicznego, w listopadzie 2021 r., mieszkało tam ponad 4 tys. osób. Fabrykę budowały tysiące pracowników z Korei Płd., Indii czy z Bangladeszu. Zamieszkali w specjalnie wybudowanym na te okoliczność miasteczku kontenerowym.

Trzy zbiorniki w polickim gazoporcie

Projekt Polimery Police obejmuje zintegrowany kompleks chemiczny, w skład którego wchodzi instalacja do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy, infrastruktura logistyczna i instalacje pomocnicze.

twitter

Terminal umożliwi dostawy dwóch kluczowych surowców do inwestycji – propanu i etylenu. W polickim gazoporcie wybudowano trzy zbiorniki – dwa na propan o pojemności 40 tys. m3 każdy i jeden na etylen o pojemności 12 tys. m3.

Grupa Azoty jest największym producentem nawozów w Polsce i jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie.

Czytaj też:

Od projektu do produktu – Grupa Azoty Polyolefins wchodzi na rynek polipropylenuCzytaj też:

Nawozy i środki ochrony roślin. Innowacyjne technologie produkowane w Polsce