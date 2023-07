ZUS oddaje pieniądze. Należało złożyć wniosek – co w jego braku?

1 czerwca upłynął termin składania wniosków o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 rok. Brak złożenia wniosku nie spowoduje jednak, że przedsiębiorcy zostaną pozbawieni należnych im pieniędzy.

Zwrot składki zdrowotnej. Co jeśli przedsiębiorca nie złożył wniosku?

„Jeżeli płatnik składek nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty rocznej (RZS-R) w określonym terminie, tj. do 1 czerwca 2023 r. i nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, ZUS rozliczy tę nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 r. Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na PUE ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika/ubezpieczonego dokumentu z rocznym rozliczeniem” — podkreśla ZUS w komunikacie.

Zwroty już się rozpoczęły.

– Z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS wypłacił już przedsiębiorcom 60 mln zł. Kolejna transza, 256 mln zł, została wypłacona dziś. Oznacza to, że łączna kwota przekroczyła już 316 mln zł. Kolejne transze są w przygotowaniu – poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Wypłaty potrwają do 3 sierpnia.

Mały ZUS. Preferencje dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z preferencji w ZUS, takich jak ulga na start czy Mały ZUS. Po tym okresie co do zasady powinni przejść na duży ZUS lub wybrać Mały ZUS Plus. Natomiast w związku ze zmianami wprowadzonymi w płacy minimalnej może się okazać, że od lipca przedsiębiorcy zapłacą mniej składek na Małym ZUS Plus niż na Małym ZUS.

Od stycznia 2023 r. przedsiębiorcy za duży ZUS wraz ze składką chorobową płacą 1418,48 zł. Inną opcją, dla nowych przedsiębiorców, jest tzw. Mały ZUS, czyli preferencja polegająca na obniżeniu podstawy składek, a co za tym idzie – samych składek. Podstawa małego ZUS-u to 30% minimalnego wynagrodzenia, które od lipca wzrośnie z 3490 zł do 3600 zł. W związku z tym za okres od stycznia do czerwca składki wynoszą 331,26 zł, a za okres lipiec – grudzień przedsiębiorcy zapłacą 341,72 zł.

