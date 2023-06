W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców. ZUS podał dane

Z danych przedstawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że liczba płatników składek w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła w maju br. 2,68 mln. – Na koniec maja 2023 roku liczba płatników składek w ZUS do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego wyniosła prawie 2,68 mln. To wzrost o 14 tys. w stosunku do końca kwietnia i o 36 tys. od początku roku – poinformował ZUS na Twitterze.

twitter

Rośnie liczba pracujących cudzoziemców

Z kolei liczba płatników w ubezpieczeniu zdrowotnym wyniosła 2,94 mln, co również oznacza wzrost o 14 tys. w stosunku do kwietnia.

Liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła w poprzednim miesiącu 15,88 mln osób i jest to wzrost o 29 tys. w porównaniu z kwietniem. Liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniu zdrowotnym wyniosła natomiast 17,75 mln osób, co oznacza wzrost o 20 tys. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

ZUS zwraca uwagę, że w Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców. Ich liczba wyniosła w maju 1 mln 85 tys. i wzrosła w stosunku do kwietnia o 8,3 tys., zaś w stosunku do stycznia zeszłego roku aż o 213,7 tys.

W porównaniu z poprzednim miesiącem największy wzrost dotyczył obywateli Ukrainy (o 3,3 tys.) i Białorusi (o 1,9 tys.). Największy spadek dotyczył natomiast obywateli Mołdawii i Rosji (po 0,1 tys.).

Warto zwrócić uwagę, że jeszcze 15 lat temu w bazie ZUS było jedynie 16 tys. cudzoziemców.

– Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na koniec maja 2023 r. wskazują na to, że liczba płatników składek i ubezpieczonych, w tym cudzoziemców jest bardzo wysoka i rośnie – przekazała Polskiej Agencji Prasowej prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. – Nie przeszkodziła temu inflacja ani skutki wojny na Ukrainie. Rośnie liczba pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców. Spada liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku, zgłaszanych przez urzędy pracy – dodała.

Czytaj też:

Tadżycy na polskiej granicy. Zdecydowana reakcja na widok służbCzytaj też:

Wypłaty 800 plus później niż zapowiadano? „ZUS dołoży wszelkich starań"