Wypłaty 800 plus później niż zapowiadano? „ZUS dołoży wszelkich starań"

Waloryzację 500 plus do kwoty 800 zł ogłosił prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas konwencji programowej tej partii w maju br. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.

Kiedy wypłaty 800 plus?

Podwyżka świadczenia ma nastąpić wraz z początkiem przyszłego roku. Waloryzacja nastąpi automatycznie, co oznacza, że rodzice nie będą musieli składać żadnych wniosków. Nie zmienią się też inne warunki programu „Rodzina 500 plus" – świadczenie będzie przysługiwać na każde dziecko, do ukończenia 18. roku życia.

Choć waloryzacja 500 plus do kwoty 800 zł ma nastąpić na początku przyszłego roku, nie jest pewne, że świadczenie w nowej kwocie trafi na konta rodziców już w styczniu. Jak zauważa TVN24 Biznes, w uzasadnieniu do projektu opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji wskazano, że „uwzględniając skalę programu Rodzina 500 plus i bardzo dużą liczbę jego świadczeniobiorców, zachodzi konieczność wprowadzania regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw". Dlatego wypłata świadczenia w nowej wysokości będzie mogła nastąpić z pewnym opóźnieniem, ale „nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r.".

– Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r. dokonanej w styczniu 2024 r. – wyjaśniono.

Zamieszanie wokół wypłat

Jak niedawno informowaliśmy, zapowiedź waloryzacji 500 plus wywołała zamieszanie wśród beneficjentów świadczenia. Okazuje się, że niektóre osoby myślały, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca je już w podwyższonej kwocie. Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski wydał w tej sprawie komunikat.

– W związku z licznymi pytaniami, które napływają do ZUS i dotyczą wysokości świadczenia z programu Rodzina 500 Plus, przypomnę, że nie doszło do żadnych zmian. Świadczenie to jest wypłacane jak dotychczas w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia – przekazał Żebrowski, cytowany przez portalsamorzadowy.pl. – Pojawiające się głosy jakoby ZUS wypłacał to świadczenie w wysokości nie 500 zł, a 800 zł są nieprawdziwe – dodał.

