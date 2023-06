ZUS kontroluje osoby na L4. Wstrzymano wypłatę prawie 8 tys. zasiłków

W pierwszych dwóch miesiącach tego roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wpłynęło nieco ponad 5 mln zwolnień lekarskich, co oznacza wzrost o 16,1 proc. względem analogicznego okresu w roku 2022. Z danych, które przytacza Bankier.pl wynika, że liczba dni absencji chorobowej wzrosła o 8,6 proc., zaś najczęstszą przyczyną L4 były układu oddechowego.

Jak wyglądają kontrole ZUS?

ZUS przypomina, że każda osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim musi liczyć się z kontrolą. – Uprawnienie do kontrolowania chorych wynika bezpośrednio z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – podkreśla Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

– Kontrolujemy zarówno prawidłowość orzekania niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich – dodaje.

Kowalska-Matis wyjaśnia, że lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić. Ale kontrola ma na celu sprawdzenie również, czy osoba korzystająca ze zwolnienia, a tym samym zasiłku chorobowego nie pracuje bądź nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia.

– Jeżeli ktoś korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, to my wstrzymujemy wypłatę „chorobowego”, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazujemy jego zwrot – przestrzega Kowalska-Matis, podkreślając, że niekiedy są to nawet kilkunastotysięczne kwoty.

Co Polacy robią zamiast kuracji?

Przedstawicielka ZUS przyznaje, że częste są przypadki osób, które w czasie zwolnienia wykonują prace związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zdarzają się też wyjazdy na zagraniczne wycieczki.

– Jeden z naszych klientów, prowadzący działalność gospodarczą, właściciel firmy, będąc na zwolnieniu obsługiwał klientów i przyuczał uczniów podczas praktyk do zawodu. Brat osoby chorej powiedział kontrolującym, że ten pomaga na budowie u szwagra. Zdarzają się przypadki wykonywania pracy zarobkowej z tytułu drugiego zatrudnienia. Zdarzają się wyjazdy na zagraniczne wycieczki, praca w gospodarstwie rolnym na przykład sadzenie ziemniaków lub we własnej firmie jak pokazuje przykład fryzjerki, która na e-ZLA miała otwarty salon i obsługiwała klientów – opowiada Kowalska-Matis.

Z przytoczonych przez Bankier.pl danych wynika, że tylko w pierwszym kwartale tego roku ZUS przeprowadził w całej Polsce 117,2 tys. kontroli osób przebywających na L4. W konsekwencji, wydanych zostało 7,77 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Ich kwota osiągnęła 6,8 mln zł.

Kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich mogą przeprowadzić także sami pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 ubezpieczonych.

