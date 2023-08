II edycja Konkursu Stypendialnego Rafał Brzoska Foundation – tegoroczni laureaci

Fundacja Rafała Brzoski powstała po to, by wspierać młode talenty. Swoją misję Fundacja realizuje prowadząc programy edukacyjne i rozwojowe, mające na celu wsparcie ambitnych, kreatywnych i odpowiedzialnych młodych ludzi. Dzięki Funduszowi Stypendialnemu zyskują możliwość spełniania marzeń i rozwijania swojego potencjału.

Wiktor Babiński

Maciej realizuje program matury IB w 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Jasienicy w Warszawie. Zajmuje się sztuczną inteligencją oraz ekonomią. Może pochwalić się tytułami dwukrotnego laureata ogólopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz finalisty Olimpiady Przedsiębiorczości, a teksty jego autorstwa ukazywały się w Parkiecie i Gazecie Wyborczej. Ponadto, ma na koncie staże w firmach i instytuach zajmujących się uczeniem maszynowym oraz współpracę badawczą z profesorem Sorbonny. W przyszłości Maciej chce zajmować się innowacyjnym biznesem, a już teraz może pochwalić się stworzeniem programu do diagnozy złośliwości nowotworu piersi, który został nagrodzony w programie Szkoła Pionierów Polskiego Funduszu Rozwoju oraz w konkursie Explory.

Kornelia Bartoszewicz

Zainteresowania Kornelii skupiają się wokół psychiatrii, neuronauki i psychologii. Jest zwyciężczynią Olimpiady Neuronaukowej British Brain Bee i będzie reprezentować Wielką Brytanię na szczeblu międzynarodowym. Kornelia asystowała w przy badaniach nad chorobą Alzheimera w Departamencie Psychiatrii na Cambridge University oraz odbyła staż w Instytucie Biologii Eksperymentalnej im. Nenckiego. Jako wolontariuszka, Kornelia zajmuje się opracowywaniem książek w zaawansowanym programie, który pomaga niedowidzącym korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz udziela korepetycji dzieciom z domów dziecka.

Mikołaj Błaszczyk

Mikołaj fascynuje się naukami związanymi z kosmosem i lotnictwem. Samodzielnie sterował samolotem w wieku 16 lat. Prowadzi amatorskie badania astronomiczne. Rozwija koncepcje konstrukcji oraz napędów stosowanych w przestrzeni kosmicznej i atmosferach innych planet w tym Ziemi. Zajmuje się budową sond pomiarowych, które m.in. badają atmosferę. Brał udział w wielu konkursach z zakresu STEM oraz ekonomii i zajmował niejednokrotnie wysokie pozycje. Jest laureatem konkursu „Cosmic Challenge”. Zamierza zostać pilotem liniowym. Marzy o przekroczeniu granicy kosmosu. Jest uczniem klasy maturalnej w ZSOT Sompolno.

Małgorzata Czarnik

Małgorzata w tym roku rozpoczyna studia na New York University. Interesuje się prawem i właśnie w nim widzi swoją dalszą ścieżkę. Postawiła w nim już swoje pierwsze kroki – dzięki stypendium Ministerstwa Sprawiedliwości i stażowi w międzynarodowej kancelarii prawnej. Poza tym koordynuje założony przez siebie program stażowy i mentoruje inne osoby w ich drodze na zagraniczne uczelnie.

Katarzyna Furmanek

Interesuję się naukami STEM, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii, robotyki i cyberbezpieczeństwa. Jest finalistką Olimpiady Innowacji technicznych i Wynalazczości, finalistką międzynarodowego konkursu Enhance Girls in STEM, laureatką E(x)plory, finalistką Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej EUCYS, finalistką Regeneron International Science and Engineering Fair, najważniejszego przed studiami konkursu prac badawczych na świecie, laureatką Learn&Fly 2023. Jest członkiem The Junior Academy w The New York Academy of Sciences oraz reprezentuję Polskę, jako jedna z dwóch stypendystów, na European Space Camp. Lubi dzielić się swoją wiedzą i organizuje wolontariacko-praktyczne warsztaty dla młodszych dzieci z zakresu nauk STEM.

Zoja Giza

Zoja ma 16 lat i jest uzdolnioną wiolonczelistką z Bydgoszczy. Jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Ambitny repertuar nie stanowi dla niej trudności – wykazuje się dużą dojrzałością artystyczną. Bierze udział w wielu warsztatach i projektach muzycznych. W zeszłym roku dostała się na wspaniały koncept „Concertgeboworkest Young” w Holandii, wakacje 2023 spędziła na projekcie muzycznym w Stanach Zjednoczonych „Luzerne Music Center”. Jej marzeniem jest kontynuować swój dynamiczny rozwój w kolejnych latach, jeździć na międzynarodowe konkursy i warsztaty oraz lekcje indywidualne u znakomitych profesorów. Twierdzi, że w wiolonczelowym świecie nadal jest zbyt mało kobiet i chciałaby w przyszłości dołączyć do tego wybitnego grona i zostać jedną z nich.

Maksymilian Kędzierski

Dzięki zdobyciu tytułu laureata w konkursie zorganizowanym przez Concilium Civitas, Maksymilian studiuje na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Od osiemnastego roku życia bierze czynny udział w konkursach związanych z biznesem i osiąga w nich sukcesy. Uwielbia innowacje i szalone pomysły, dzięki czemu wspólnie ze znajomymi założył koło naukowe, które skupia się na praktycznym rozwoju i udziale w konkursach biznesowo-kreatywnych. Jako że w przyszłości planuje założyć własny start-up Maksymilian rozwija się w dziedzinie technologii AI. Aktywnie działa społecznie pełniąc rolę mentora w fundacji „Zwolnieni z Teorii”.

Julia Lasiota

Julia to studentka trzeciego roku uniwersytetu Stanforda, pochodząca z niewielkiego Ozorkowa. Dzięki stypendium Polish Scholarship Scheme, ukończyła liceum w Wielkiej Brytanii. Jest poliglotką – mówi w ośmiu językach i uczy się dwóch kolejnych. Od kilku lat aktywnie działa w licznych organizacjach edukacyjnych dla polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pro-bono tłumacząc dla uchodźców i azylantów. Pasjonuje się zarówno literaturą, historią, jak i chemią. Studia na dwóch kierunkach łączy z pracą i researchem w Instytucie Hoovera oraz noblowskim Centrum Wolności Obywatelskich.

Tomasz Ślusarczyk

Tomasz jest studentem matematyki na najlepszym uniwersytecie na świecie – Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jego główne zainteresowania obejmują teorię graftów oraz optykę kwantową. Dzięki swoimi sukcesom naukowym Tomasz dostał się na jeden z najlepszych studenckich programów badawczych z matematyki dyskretnej na University of Minnesota Duluth. Ponad to, współpracuje z Komitetem Głównym Olimpiady Matematycznej gdzie uczestniczy w organizacji zawodów międzynarodowych oraz współorganizuje międzynarodowy obóz matematyczny Maths Beyond Limits oraz Maths Beyond Limits Balkan. Planuje doktorat z matematyki na MIT lub Stanfordzie, żeby docelowo zostać profesorem w Polsce lub USA i pracować zarówno naukowo, jak i edukować kolejne pokolenia studentów.

Kacper Malinowski

Kacper Malinowski to (w słowach Prezesa Rafała Brzoski) 19-letni “człowiek renesansu”. Jest studentem Minerva University w San Fransisco, stypendystą rządu USA oraz Reprezentantem Miasta Łodzi wymiany międzynarodowej FLEX Program, twórcą licznych projeków społecznych, charytatywnych i obywatelskich, profesjonalnym harfistą z doświadczeniem ponad 200 koncertów w 5 krajach oraz lauteratem 5 Olimpiad naukowych, w tym pierwszym Polakiem laureatem Amerykańskiego Dekatlonu Akademickiego.

Mateusz Mikołajczyk

Mateusz jest pianistą klasycznym, który kończy studia na jednej z najbardziej renomowanych szkół muzycznych w Europie -The Reina Sofia School of Music w Madrycie. Został przyjęty do najbardziej prestiżowej uczelni muzycznej na świecie – The Juilliard gdzie planuje zacząć naukę na jesieni 2023 roku. Występował na największych estradach w Polsce, takich jak Filharmonia Narodowa w Warszawie czy Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, a także w wielu krajach Europy i nie tylko.

Julia Prus

Julia dzięki pomocy Fundacji planuje kontynuować swoją naukę na UWC Mahindra w Indiach. Jest zaangażowana w działanie w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, gdzie pełni rolę przewodniczącej komisji. Jest Parlamentarzystką VI kadencji Parlamentu Młodych RP. W lutym 2023 roku moderowała panel o równości płci: "Wolność, Równość, Siostrzeństwo";. W tym roku została także wyróżniona Nagrodą Prezydenta m.st. Warszawy im. Tadeusza Mazowieckiego za "wszechstronne i aktywne działania na rzecz lokalnej społeczności i podejmowanie ważnych tematów z zakresu ekologii".

Jan Radomiński-Lasek

Jan jest absolwentem klasy algorytmicznej w V LO w Krakowie. W 2023 zajął dziewiąte miejsce podczas Olimpiady Matematycznej. Dzięki osiągnięciom naukowym dostał się na uczelnię „École Polytechnique de Paris”, gdzie będzie kontynuował naukę tokiem programu „The Bachelor of Science”. Związany jest również ze sportami, szczególnie z narciarstwem, ścigając się na poziomie ogólnokrajowym. Będąc członkiem stowarzyszenia „Krzysiek Pomaga Pomagać” czy Samorządu Uczniowskiego nieustannie chce zmieniać świat na lepsze.

Marek Rauchfleisz

Marek jest absolwentem Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, które ukończył ze średnią 6,0. Interesuje się naukami ścisłymi, metodami i modelami eksploracji danych, implementacjami sztucznej inteligencji. Jest laureatem i finalistą kilku ogólnopolskich olimpiad, Europejskiego Konkursu Statystycznego, konkursu Explory. Otrzymał tytuł Ambasadora Innowacji za reprezentowanie kraju na międzynarodowych wystawach wynalazków, na których zdobył 5 złotych i 2 srebrne medale. Na największym konkursie naukowym na świecie ISEF w USA zajął 3 miejsce oraz otrzymał nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego. Podczas European Space Camp w norweskiej bazie rakietowej za kołem podbiegunowym pracował nad konstrukcją i oprogramowaniem ponaddźwiękowej rakiety stratosferycznej do celów badawczo-naukowych.

Maciej Szymczyk

Łucja Ulbrych

Łucja to artystka baletu. Od 5 roku życia uczy się profesjonalnie tańca klasycznego. Uczestniczyła w międzynarodowych warsztatach i konkursach baletowych. Od sezonu 2023/24 dołączy do nowopowstałego junior company Polskiego Baletu Narodowego. W przyszłości chce tańczyć w jednym w najlepszych zespołów baletowych na świecie i pomagać tancerzom w Polsce.

Mikołaj Wolanin

Mikołaj Wolanin urodził się w lipcu 2002 roku i, mając 17 lat, założył za zgodą sądu rodzinnego Fundację na rzecz Praw Ucznia. Co roku organizuje też Olimpiadę Wiedzy o Prawach Ucznia, w której co edycję bierze udział około 500 osób uczących się. W trakcie nauki licealnej realizował indywidualny program nauki z przedmiotu „prawo”, a także został laureatem i finalistą 13 ogólnopolskich olimpiad oraz 2 konkursów. Obecnie studiuje w Warszawie dwa kierunki i jest autorem kilkunastu publikacji naukowych, w tym dwóch książek („Prawa ucznia” oraz „Obowiązki ucznia”; ORCID: 0000-0003-3574-6999). Regularnie wygłasza też referaty na szeregu konferencji naukowych, w tym zagranicznych (m.in. w Norwegii, Belgii czy Wielkiej Brytanii). Od lutego 2022 do czerwca 2023 r. ponadto pracował na pełen etat (głównie zmiany nocne) w Punkcie Pobytu Krótkoterminowego dla Uchodźców z Ukrainy w Warszawie.