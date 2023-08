Krisztián Szabolcs Toka nowym Dyrektorem Amgen Polska

Krisztián Szabolcs Toka rozpoczął swoją karierę zawodową w Gedeon Richter, następnie zajmował się consultingiem w obszarze ekonomii zdrowia i Real-World Evidence dla kilku innowacyjnych firm farmaceutycznych. Od 2008 r. pracował w Sanofi. W 2014 r. przeniósł się wraz z rodziną do Szwajcarii i dołączył do Amgen jako Senior Manager Value Access & Policy, odpowiadając za rynek Europy Północno-Wschodniej. Po trzech latach awansował na stanowisko Dyrektora.

Od roku 2020, na Węgrzech, pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Amgen, a także członka zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham Hungary), Stowarzyszenia Innowacyjnych Producentów (Association of Innovative Manufacturers) oraz Stowarzyszenia Handlowego VÉDETTSÉG.

Jego zdaniem, dobry lider powinien rozwijać swoje kompetencje przez całe życie, dlatego nieustannie pogłębia swoją wiedzę. Równolegle do Wydziału Medycznego studiował Medical Economics and Hospital Management (Ekonomika Zdrowia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia), następnie ukończył kursy w kilku szkołach biznesu, takich jak Oxford, London School of Economics and Political Science czy INSEAD.

- Rozpoczynając pracę jako Dyrektor Generalny Amgen w Polsce zamierzam kontynuować działania mające na celu poprawę jakości życia pacjentów – powiedział Krisztián Szabolcs Toka obejmując stanowisko. – Wraz z zespołem będziemy pracować nad wyrównaniem szans polskich pacjentów w dostępie do innowacyjnych terapii, zgodnie ze światowymi wytycznymi klinicznymi i rekomendacjami międzynarodowych towarzystw naukowych.

Krisztián jest żonaty, ma dwoje dzieci. W wolnym czasie lubi odkrywać kolejne pasje – najnowszą jest strzelectwo sportowe.

O Amgen

Amgen koncentruje się na obszarach o dużych, niezaspokojonych potrzebach medycznych. Wykorzystując wiedzę oraz doświadczenie, firma tworzy rozwiązania terapeutyczne, które mają pozytywny wpływ na wyniki zdrowotne i znacząco poprawiają jakość życia. Prowadząc od 1980 roku pionierskie projekty biotechnologiczne, Amgen stała się jedną z wiodących na świecie, niezależnych firm biotechnologicznych. Każdego dnia Amgen dociera do milionów pacjentów na całym świecie i opracowuje innowacyjne leki o przełomowym potencjale.

