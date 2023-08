Wielkie logo, zestaw DJ-ski i obrazy. Elon Musk pozbywa się pamiątek po Twitterze

Najbogatszy człowiek świata przy okazji sprzątania siedziby firmy postanowił zrobić dobry uczynek. Rebranding Twittera na X wiąże się z wieloma zmianami. Niepotrzebne stało się np. gigantyczne logo niebieskiego ptaka, które do niedawna zdobiło główną siedzibę firmy.

Elon Musk sprzedaje resztki po Twitterze

Elon Musk postanowił skorzystać z okazji i sprzedać kilka bardzo ciekawych eksponatów zalegających w siedzibie Twittera. Poza starym logo, które na pewno szybko znajdzie nowego właściciela, do kupienia jest wiele niezwykłych eksponatów.

Na sprzedaż trafią łącznie 584 przedmioty, od gigantycznych, do takich, które zmieszczą się w kolekcji przeciętnego obywatela. Kupić będzie można przedmioty, które firma produkowała lub dostawała od początku swojego funkcjonowania. Część ma prawdziwą wartość sentymentalną.

Zestaw DJ-ski i obraz Baracka Obamy

Poza takimi błahostkami, jak niepotrzebne już w siedzibie biurka i krzesła, wśród przedmiotów znaleźć można np. obrazy olejne, które powstały w 2012 i 2014 roku. Pierwszy z nich to reprodukcja zdjęcia, które Barack Obama zrobił sobie i zatweetował po reelekcji, Był to wtedy najczęściej lajkowany wpis w historii portali. Drugi z obrazów to odwzorowanie seflie zrobionego przez Ellen DeGeneres podczas gali wręczenia Oskarów w 2014 roku.

Na aukcji znaleźć można jednak także wiele instrumentów muzycznych. Przedstawiciele firmy żartowali, że śmiało można by nimi obradować cały zespół.

Nie jest to pierwsza tego typu aukcja organizowana przez Twittera. W pierwszej, która odbyła się na początku roku, posąg z niebieskim ptakiem został sprzedany za ponad 100 tysięcy dolarów. Można się więc spodziewać, że także podczas nadchodzącej aukcji przedmioty osiągnął bardzo wysokie ceny.

