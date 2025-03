Niemieccy emeryci mają nam czego zazdrościć. Chodzi o waloryzację

Waloryzacja rent i emerytur w Polsce już za nami, tymczasem szykują się podwyżki świadczeń w Niemczech. Wraz z początkiem lipca otrzyma je 21 milionów emerytów.

Waloryzacja emerytur w Niemczech

Federalny minister pracy Hubertus Heil ogłosił w „Süddeutsche Zeitung”, że emerytury w Niemczech wzrosną o 3,74 proc. To więcej niż zakładały wcześniejsze prognozy (szacowano 3,5 proc.), a zarazem mniej niż w roku ubiegłym, gdy podwyżka wyniosła 4,57 proc. (waloryzacja w Polsce wyniosła w tym roku 5,5 proc.).

Wzrost emerytur w Niemczech powiązany jest z tym, jak kształtują się płace brutto – jeśli dochody pracowników rosną, to rosną również emerytury. Ustawowa emerytura oparta jest na tzw. systemie repartycyjnym (osoby zatrudnione opłacają składki emerytalne na rzecz obecnych emerytów). W przeszłości bywało tak, że seniorzy nie otrzymywali podwyżek, co miało związek z faktem, iż płace brutto spadały. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w 2021 roku.

Od lipca emeryci otrzymujący świadczenie w wysokości 1000 euro zyskają 37,40 euro. Osoby pobierające 2000 euro dostaną o 74,80 zł więcej. Z kolei emeryci ze świadczeniem na poziomie 2500 euro zyskają 93,50 euro.

Nowy rząd, nowy pomysł na emerytury

Waloryzacja w Niemczech nastąpi, gdy władzę u naszych sąsiadów będzie już sprawował nowy rząd. Przyszły kanclerz Friedrich Merz proponuje reformę emerytalną, która ma zapewnić przyszłym emerytom świadczenia na poziomie 2500 euro netto poprzez nowy model oszczędnościowy "Altersvorsorgedepot".

Model – jak pisze Money.pl – zakłada, że obywatele już od najmłodszych lat będą gromadzić środki na kapitałowe zabezpieczenie na starość. Dzieci w wieku 6-18 lat otrzymywać będa od państwa 10 euro miesięcznie na specjalne konto emerytalne. Do osiągnięcia pełnoletniości kwota ta wzrośnie do 2801,54 euro przy średnim oprocentowaniu na poziomie 5 proc. Po ukończeniu 18 lat obywatele będą mogli samodzielnie kontynuować wpłaty, by zgromadzić kapitał niezbędny do osiągnięcia emerytury w wysokości 2500 euro netto.

Według modelowej kalkulacji osoba oszczędzająca przez 49 lat i odkładająca 137,12 euro miesięcznie zgromadzi kapitał 378,8 tys. euro, co pozwoli na wypłatę świadczenia przez 20 lat.

Czytaj też:

Niemiecka gospodarka straciła 735 mld euro. Eksperci alarmująCzytaj też:

Wyższe emerytury i renty. Więcej dla sołtysa, kombatanta i inwalidy wojennego