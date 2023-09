Zwolnienia grupowe w sieci supermarketów. Wynika to z nowej strategii

Carrefour Polska pożegna się z około 200 pracownikami -zarówno w centrali sieci, jak i sklepach. Wypowiadanie umów odbędzie się w procedurze zwolnień grupowych: 13 września firma złożyła do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych – przekazali przedstawiciele Carrefour Polska w piśmie skierowanym do redakcji TVN24.

Carrefour Polska zwolni 200 pracowników

Organizacje związkowe zarejestrowane w Carrefour Polska wiedzą o nadchodzących zwolnieniach. Uczestniczą w rozmowach, które dotyczą m.in. warunków odejść z firmy pracowników objętych procedurą zwolnień grupowych i świadczeń dla tych pracowników.

Konieczność przeprowadzenia zwolnień firma uzasadnia realizacją strategii „Carrefour 2026”. „Jednym z jej głównych celów jest wdrożenie nowej, prostszej i bardziej wydajnej organizacji, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności całej Grupy" – przypomniała firma w piśmie skierowanym do TVN24.

Firma przyznała, że nie jest w stanie zaoferować wszystkim pracownikom centrali firmy i sklepów pracy w nowych strukturach „lub też nie wszyscy pracownicy wyrażą zgodę na zawarcie porozumień dostosowujących warunki pracy tych osób do nowej struktury organizacyjnej w centrali”.

