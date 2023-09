Hausner o cenach paliw: decyzja polityczna, manipulacja

W TVN24 gościł Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP, były wicepremier. Został zapytany, czy sztuczne zaniżanie cen paliw przez Orlen ma podłoże polityczne. – To jest cena polityczna, a nie cena ekonomiczna – stwierdził.

Hausner ostrzega przed „psuciem mechanizmu rynkowego”

– To jest oczywiste. Mamy do czynienia z czymś przejściowym, co rodzi konsekwencje, bo już to odczuwamy. Monopolista państwowy skoro może tak, to może i w drugą stronę. To znaczy, że zakłócony jest rynkowy mechanizm kształtowania cen. I to nie jest jedyny przypadek, bo ingerencja w ceny, także manipulacje cenami są czymś, czego doświadczamy coraz częściej – zauważył.

Ostrzega, że może to mieć poważne długofalowe konsekwencje.

– Jeśli psuty jest mechanizm rynkowy, to oczywiście słabnie wiarygodność ekonomiczna państwa. Po drugie mechanizm, który był istotnym elementem stymulującym nasz wzrost, dającym nam poprawę gospodarczą, rozwój gospodarczy, po prostu już tej funkcji w takim stopniu nie będzie wypełniał – zaznaczył.

Dodał, że może też dojść do tego, że zmaleje wiarygodność państwa.

Średnie ceny paliwa

Benzyna i diesel w Polsce tanieją, podczas gdy na świecie ceny ropy rosną lub są bliskie rynkowych maksimów.

W Polsce w końcu września benzyna i olej napędowy po raz kolejny zauważalnie staniały. Obniżki z ostatniego tygodnia, będące skutkiem przeceny na rynku hurtowym, sprowadziły ceny podstawowych paliw poniżej 6 zł/l. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce na początku marca ubiegłego roku, jak zauważa E-petrol.pl.

Tankujący za litr 95-oktanowej benzyny i ON płacą dziś średnio 5,99 zł/l, co oznacza, że benzyna potaniała o 14 groszy, a diesel o 6 groszy. Podrożał natomiast o 12 groszy LPG (paliwo to drożeje również w hurcie) i i dziś na stacjach litr autogazu kosztuje przeciętnie 2,97 zł.

