Mieszkanie TBS. Czy można je otrzymać po rozwodzie?

Mieszkanie TBS to forma nieruchomości, której nie można wykupić na własną, ale w której można dożywotnio mieszkać. Mieszkania TBS z programu społecznego są przeznaczone osobom, które nie mają wystarczająco dużych dochodów, by kupić nieruchomość na własność, ale jednocześnie mają zbyt duże dochody, by otrzymać mieszkanie socjalne.

Jakie kryteria trzeba otrzymać, by dostać mieszkanie TBS?

Mieszkanie TBS należy się osobom, które spełniają kryteria programu. Aby je otrzymać, należy spełniać podstawowe warunki, czyli nie posiadać żadnej nieruchomości na własność ani nie przekraczać progu dochodowego. Kryteria dochodowe są różne w zależności od regionu i miasta. Podstawowe zasady są takie, że osoba, która chce ubiegać się o mieszkanie TBS nie powinna zarabiać więcej niż 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie.

Czy mieszkanie TBS można odziedziczyć?

Mieszkania TBS nie można odziedziczyć. Po wpłaceniu kaucji oraz opłaty (która może wynosić do 30 proc. kosztów budowy) najemca podpisuje umowę i zgodnie z prawem może do końca życia mieszkać w danym lokalu. Mieszkania nie można przekazać dzieciom ani nikomu z rodziny.

Co z mieszkaniem TBS w przypadku rozwodu?

Lokal TBS jest wspólnym majątkiem małżonków. W sytuacji, w której dochodzi do rozwodu i rozpadu małżeństwa, sąd najczęściej przyznaje prawo najmu lokalu mieszkalnego jednemu z małżonków. Wtedy drugi małżonek musi spłacić nowego najemcę.

