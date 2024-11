Mieszkanie TBS. Nie jesteś właścicielem, ale mieszkasz dożywotnio

Mieszkanie TBS to to opcja dla osób pracujących, których dochody są z jednej strony zbyt małe, by dostać kredyt hipoteczny, a z drugiej zbyt duże, by otrzymać mieszkanie komunalne lub socjalne. Opcja TBS może być idealna – można otrzymać mieszkanie bez konieczności zaciągania dużego kredytu na resztę życia. Jakie są kruczki i jakie kryteria trzeba spełniać, by móc ubiegać się o mieszkanie TBS?

Co to jest mieszkanie TBS?

Mieszkanie TBS to mieszkanie, które zostało wybudowane w ramach programu społecznego wspieranego przez rząd i samorządu lokalne. Osoba, która zyskuje prawo do mieszkania TBS, nie jest jego właścicielem, ale nabywa prawo do mieszkania w danym miejscu do końca życia.

Najpierw jednak musi uiścić opłatę w wysokości do 30 proc. wartości mieszkania. Kwota może wydawać się duża, ale przy obecnych cenach nieruchomości jest o wiele niższa niż zakup jakiejkolwiek nieruchomości na własność. Dla wielu osób TBS to szansa na uzyskanie mieszkania.

Warunki do uzyskania mieszkania TBS

Aby móc ubiegać się o mieszkanie TBS, trzeba spełniać kilka warunków. Pierwszym i najważniejszym jest brak prawa własnościowego do jakiejkolwiek innej nieruchomości. System TBS jest przeznaczony osobom, które nie mają szansy na mieszkanie. Oprócz tego trzeba spełniać kryteria dochodowe.

Jakie kryteria dochodowe na mieszkanie TBS?

Program TBS jasno określa kryterium dochodowe. Osoby, które pragną ubiegać się o takie mieszkanie, nie mogą zarabiać więcej niż 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie.

Ile kosztuje czyns w mieszkaniu TBS?

Art. 28 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego reguluje wysokość stawki za czynsz za mieszkanie TBS. W wielu miastach średnia stawka za m2 wynosi 25 zł. To oznacza, że za mieszkanie o powierzchni 40 metrów trzeba zapłacić 1000 zł.

Jak długo można mieszkać w lokalu TBS?

W mieszkaniu TBS można mieszkać dożywotnio. Mieszkania tego jednak nie można odziedziczyć, dlatego nie da się przekazać go dzieciom lub członkom rodziny.

