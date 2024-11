Będą dopłaty do ferii zimowych. Kto dostanie pieniądze?

Ferie zimowe w przyszłym roku przypadają od 20 stycznia do 2 marca. Rodzice dzieci urodzonych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2020 r. mogą liczyć na dopłaty do zimowego wypoczynku. Wyniosą one nawet tysiąc zł.

Będą dopłaty do ferii zimowych

Dopłaty będą dotyczyły dzieci rolników urodzonych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2020 r. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił konkurs dla ośrodków, które zorganizują zimowy wypoczynek dla dzieci. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pożytku publicznego, organizacje społeczne i zawodowe, związki zawodowe rolników indywidulanych oraz izby rolnicze. Aby je otrzymać, należy zobowiązać się nie tylko do całodziennego wyżywienia, ale i do zakwaterowania czy opieki nad uczestnikami sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Jak otrzymać dofinansowanie do ferii zimowych?

Uczestnicy ferii zimowych mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości tysiąca zł. Kwota ta ma stanowić nie więcej niż 80 proc. kosztów jego pobytu na turnusie. Aby zakwalifikować się na wyjazd i otrzymać dofinansowanie, należy zawrzeć umowę z FSUSR. Wypoczynek będzie przeznaczony dla dzieci rolników, których przynajmniej jeden rodzic bądź opiekun prawny posiada ubezpieczenie w KRUS.

