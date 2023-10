Znana marka obuwnicza ogłasza upadłość. Znika po 50 latach istnienia

Od czasu do czasu rynek obiegają smutne wieści o zamknięciach sklepów znanych marek. Chęć pozbycia się swoich placówek dopiero, co wyrazili przedsiębiorcy Spar Group. Tym razem głośno zrobiło się o marce obuwniczej Minelli, która istniała aż 50 lat. Produkty można było kupować także w Polsce.

Duża marka obuwnicza bankrutuje

To już oficjalne, Minelli ogłosiło upadłość. „28 września w czwartek sąd handlowy w Marsylii umieścił Minelli w zarządzie komisarycznym w celu przygotowania i przekazania nowemu udziałowcowi, aby zagwarantować najskuteczniejszą kontynuację działalności” – poinformował zarząd firmy.

Mowa o popularnej marce, której obuwie można było znaleźć na wielu polskich stronach internetowych. Buty nie należały do najtańszych, bowiem cena botków potrafiła dochodzić m.in. do 800 zł, jednak nie mowa tutaj o wybitnie ekskluzywnej sieci. Marka Minelli powstała w 1973 roku, co oznacza, że byłą z nami aż 50 lat.

Minelli związana była z firmą San Marina i obie marki ewoluowały ramach grupy Vivarte. Później zostały przejęcie przez Stéphane Collaert. Przyczyną bankructwa jest zbyt małe zainteresowanie produktami, a wszystko przez to, że Minelli, historycznie plasuje się w klasie średniej, a nie wysokiej. Dziś zauważalny jest trend, że klienci sięgają albo po to co najtańsze, albo to, co najdroższe. Ponadto pojawiają się konkurencyjne markety online jak Sarenza, Spartoo czy Zalando.

Minelli nie udało się uratować

Jak wynika z komunikatów prasowych podawanych przez zarząd firmy. Marki nie udało się uratować pomimo licznych prób i starań. Jednym z kroków mających wesprzeć Minnelli było jej przejęcie przez menadżerów marsylskiej marki San Marina na początku 2022 roku. Okazuje się, że firma została zlikwidowana w lutym 2023 r. San Marina doprowadziła do kasacji 680 stanowisk pracy.

Obecne Minelli nie może prowadzić działalności i samodzielnie radzić sobie z kosztami niezbędnymi do zapewnienia przyszłości. Firma stała się zwyczajnie nierentowna. Aktualnie wiadomo, że trwają rozmowy z potencjalnymi nowymi nabywcami.

