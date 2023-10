Dialog społeczny i naprawa instytucji publicznych. To priorytety przedsiębiorców w relacji z nowym rządem

W niedzielę 15 października w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej musimy poczekać do wtorku. Według sondażowego badania exit poll najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość – 36,5 proc., ale to opozycja zdobędzie większość mandatów w Sejmie. Wszystko wskazuje na to, że nowy rząd utworzą: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica.

Wybory parlamentarne. Rynek szybko zareagował na sondażowe wyniki

Zdaniem ekspertów rynki pozytywnie przyjęły możliwość przejęcia władzy przez opozycję. Jako pierwsza na zmianę politycznego kursu w Polsce zareagowała Giełda Papierów Wartościowych. Wzrost głównych indeksów oraz spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa to wyraźny sygnał nowego rozdania i ożywienia na rynku. Wyraźnie umocniła się także polska waluta, a mocniejszy złoty oznacza taniejący import.

Polscy przedsiębiorcy nie kryją swoich oczekiwań wobec nowego rządu. „Inwestorzy mają nadzieję na zmianę na polskiej scenie politycznej” — stwierdził Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP gość powyborczego studia Business Insider Polska. Jednym z priorytetów jest przywrócenie zasad dialogu społecznego.

„Tego dialogu było stanowczo za mało. Za czasów PiS nie było potrzeby feedbacku. Informacja zwrotna jest dobra dla tych, którzy próbują coś zmienić, po to, żeby nie zrobili błędów. Więc chodzi o to, żeby ten rząd, choć musi zmienić dużo i szybko, nie zapomniał o tym, że to wymaga dialogu i konfrontacji z zainteresowanymi stronami, z partnerami społecznymi” — stwierdził ekonomista.

Największa zmiana w polskiej gospodarce od dekady

Jego zdaniem niedzielne wybory mogą oznaczać największą zmianę w polskiej gospodarce od dekady. Analitycy liczą nie tylko na ocieplenie relacji z Unią Europejską, ale także na lepsze perspektywy dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przedstawiciele biznesu chcą też szybkich zmian w instytucjach publicznych. Jako przykład koniecznej naprawy instytucji podał Telewizję Polską, gdzie zmiany powinny być przeprowadzone "szybko i kompleksowo".

„Media publiczne to jedna z instytucji, która w ostatnich latach, w pewien sposób uległa zawłaszczaniu politycznemu. Ale mamy takich instytucji dużo więcej” — dodał. Zaznaczył również, że blokady dotyczą także Narodowego Banku Polskiego, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego wraz z Trybunałem Stanu.

Miliardy złotych wsparcia z Unii Europejskiej

Główny ekonomista Pracodawców RP oznajmił, że przed Polską otwiera się ogromna szansa na napływ kapitału zagranicznego, zarówno portfelowego, jak i związanego ze środkami unijnymi z KPO, pewność funduszy spójności, które do tej pory były zagrożone. „Ten rynek jest zdecydowanie największy i najistotniejszy z punktu widzenia kraju” — stwierdził. W grę wchodzi 270 mld zł finansowego wsparcia w ciągu trzech lat, czyli 90 mld zł rocznie.

Sporo uwagi Kamil Sobolewski w czasie debaty poświęcił przyszłości Orlenu. Jego zdaniem przedsiębiorstwo, którego przychody sięgają ponad 10 proc. PKB, jest wyjątkowe na skalę światową. Zaznaczył jednak, że po zmianie rządu należy uporządkować sprawy multienergetycznego giganta poprzez przeprowadzenie audytu firmy przez niezależnych fachowców, a nie polityków. Jak zaznaczył ekspert, kompletna zmiana pozycji firmy zaowocowałaby wzrostem niepewności w sprawach gospodarczych.

