Jak się w Polsce niszczy biznes, rozliczenia z PiS i spowiedź ks. Stryczka. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Kulisy aresztowań polskich przedsiębiorców”. 21 listopada nakładem wydawnictwa „Wprost” ukaże się nasza wspólna książka „Polowanie. Jak się w Polsce niszczy biznes”. Napisaliśmy ją ze sprzeciwu wobec systemowego niszczenia kolejnych ludzi biznesu w Polsce. Nieważne, kto rządzi: PiS, PO, centrum, lewica czy prawica. Problem bezprawnych zatrzymań, niesłusznych aresztów i wymuszania „haków” trwa od dziesięcioleci – piszą Helena Kowalik i Szymon Krawiec.

„Pasterz przedsiębiorców”. Za zniszczenie biznesu Igora Gielniaka żaden z urzędników skarbówki nie poniósł konsekwencji. On sam całą sytuację przypłacił depresją i próbą samobójczą. Więcej o samotnej walce z systemem w tekście Szymona Krawca.

Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Rozliczenia z PiS rozpoczęte”. Opozycja odrzuciła pisowskich kandydatów na marszałków. To pierwsza porażka PiS w nowej kadencji Sejmu i pierwsze z cyklu upokorzeń, które przeżyje w tej kadencji – analizuje Eliza Olczyk.

„Oczekiwania lewicy były inne”. – Wierzę, że oddziaływanie środowisk młodzieżowych i kobiecych spowoduje, iż w tej kadencji zmienimy ustawę aborcyjną – mówi Elizie Olczyk senator Nowej Lewicy Waldemar Witkowski.

„Robią brzydko, ale nie łamią prawa”. Były poseł Konfederacji Artur Dziambor w rozmowie z Agnieszką Szczepańską-Niesłuchowską nie szczędzi ostrych słów koledze, mówiąc, że nie dorósł do nowej roli, a także wylicza przewiny byłej marszałek Sejmu.

„Zła droga – to się zemści”. W jednej chwili, gdy do Krajowej Rady Sądownictwa wybrano czterech przedstawicieli obecnej opozycji, z belki opisującej głosowanie zniknął przedrostek „neo”. O powodach i konsekwencjach tych zmian pisze Marcin Makowski.

„Nic mnie nie złamie”. – Pani z ośrodka pomocy społecznej mówi, że mam oddać „nadpłatę”, bo pięć dni po śmierci córki byłam na świadczeniu pielęgnacyjnym, a ono mi się już nie należało – mówi Paulinie Sosze-Jakubowskiej Marta Mielec.

„Będę walczyć o prawdę o Szlachetnej Paczce”. – Atak na mnie był obliczony na to, abym umarł. Ale nie chodziło o mnie – wspomina w rozmowie z Marcinem Makowskim ks. Jacek Stryczek, były prezes Szlachetnej Paczki i zapowiada walkę o swoje dobre imię.

„Szkoła to nie plac zabaw”. Magdalena Archacka, pedagożka, uważa, że szkoła nie może tylko bawić – musi uczyć pracy i egzekwować jej wyniki. To przygotowanie do życia w prawdziwym świecie. Ma wątpliwości, czy taką rolę spełnia edukacja domowa. Więcej w wywiadzie Krystyny Romanowskiej.

„CPK to konieczność”. – Będę bronić tezy, że CPK potrzebujemy „od zaraz”. Innego wyjścia nie mamy. Lotnisko Chopina jest po prostu zatkane – wyjaśnia Marcinowi Makowskiemu Maciej Wilk, były wiceprezes PLL LOT.

„Brexit do naprawy”. Wyprowadził Wielką Brytanię z Unii Europejskiej i miał za to do końca świata pokutować w piekle, jednak David Cameron teraz wraca do polityki w wielkim stylu – pisze Jakub Mielnik.

„Król niczym zagadka”. – Wydaje mi się, że być może Karol III nie będzie, tak jak jego matka, sprawować funkcji do końca swoich dni. Myślę, że może tutaj być bardziej racjonalny – mówi Magdalenie Frindt ekspert Janusz Sibora.

„Hiszpania jak Polska”. W Hiszpanii, w przeciwieństwie do Polski, w gniew wpadli wyborcy prawicy, kierując swoją wściekłość przeciwko socjalistom Pedro Sancheza, który wywołał wielki kryzys polityczny. Madrycka korespondencja Jakuba Mielnika.

„Aktor doświadczony”. – Wciąż mamy problem z autorytetami. Wpływ na społeczeństwo mają ci, którzy potrafią tylko perfidnie kłamać i wykorzystywać ludzką naiwność – zauważa w wywiadzie Katarzyny Burzyńskiej-Sychowicz Mirosław Baka.

„Krucha wojowniczka”. Vita Maria Drygas opowiada Anecie Wawrzyńczak, jak nakręciła „Danger Zone” – film o turystyce wojennej, w ramach której płaci się ogromne pieniądze za adrenalinę z pierwszej linii frontu, a wojna stała się produktem.