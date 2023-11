Żubr Pekao na stronie chińskiej firmy. Co na to bank?

„Żubr w logo Banku Pekao symbolizuje siłę, tradycję i bezpieczeństwo” – czytamy na stronie banku. Potwierdza się jednak przysłowie, że piękno jest w oczach patrzącego, bo zamiast majestatycznego żubra możemy zobaczyć… świnie. Serwis Wietualne Media ustalił, że z „naszego” żubra korzysta chiński producent sprzętu do hodowli zwierząt ShanDong Tengyue Shangqingtai Agriculture and Animal Husbandry Machinery Technology Co., Ltd. „Jest żubr, jest ta sama kolorystyka. Nie ma zatem mowy, że mamy tu do czynienia jedynie z podobieństwem” – czytamy.

Żubr Pekao w logo chińskiej firmy

A co może zabawniejsze, polski bank wie o tym nadużyciu. Paweł Jurek, rzecznik prasowy Banku Pekao przyznał, że sprawa jest mu znana i bank „podjął już odpowiednie działania”. Nie doprecyzował jednak, jakie. Jak wynika z zamieszczonych na Facebooku firmy grafik, logo jest w użyciu co najmniej od sierpnia 2018 roku – czyli pojawiło się już rok po tym, jak do żubra wróciło samo Pekao.

Żubr w logo Pekao pojawił się w 1997 roku, ale kilkanaście lat później zniknął. To dlatego, że w latach 2012-2017 bank był częścią Grupy UniCredit i ujednolicił wizualizację z włoską grupą.

