Wakacje kredytowe zostaną przedłużone? Morawiecki: Złożyliśmy projekt do Sejmu

Zgodnie z zapowiedziami polityków Zjednoczonej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość złożyło właśnie do Sejmu projekt ustawy o przedłużeniu wakacji kredytowych na 2024 rok.

Wakacje kredytowe z kryterium dochodowym

PiS chce, aby wakacje kredytowe zostały przedłużone, ale na nieco zmienionych zasadach, co także komunikowano już w kampanii wyborczej.

„Chcemy by zawieszenie spłaty kredytu w 2024 r. było możliwe na takim samym zakresie jak w 2023 r. – czyli w jednym miesiącu w jednym kwartale. Taka możliwość przysługiwałaby tym kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł (warunkowo do kwoty 800 tys. zł). Oprócz tego możliwość będzie dostępna dla osób, których raty kredytu stanowią znaczącą część dochodu” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na oficjalnym profilu facebookowym premiera Mateusza Morawieckiego.

Stopy procentowe spadają, ale…

Premier zaznaczył także, że stopy procentowe na szczęście już spadają, ale nie są jeszcze na tyle niskie, aby rząd rezygnował z tego typu pomocy, jaką są wakacje kredytowe. Szef ustępującego rządu przypomniał także, jak dużą popularnością cieszy się rozwiązanie wprowadzone przez PiS.

„Dotychczas nasz program objął 1,09 mln kredytów mieszkaniowych – co stanowiło 57 proc. liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych (oraz 68 proc. wartości wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych)” – podsumował dotychczasowe wykorzystanie programu premier Mateusz Morawiecki, któremu prezydent Andrzej Duda powierzył misję utworzenia nowego rządu.

Na koniec wpisu premier zwrócił się osobiście do marszałka Szymona Hołowni z prośbą o sprawne procedowanie projektu ustawy. Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż szef Polski 2050 zapowiedział otwarcie, że zrezygnuje z tak zwanej zamrażarki sejmowej, co oznacza, że wszystkie zgłaszane projekty będą możliwie szybko poddawane pod głosowanie.

