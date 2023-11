Müller: Trzy ważne projekty jeszcze w tym roku, aby zabezpieczyć Polaków przed efektami inflacji

Trzy kluczowe projekty gospodarcze, które rząd Zjednoczonej Prawicy zapowiadał jeszcze przed wyborami, mogą wejść w życie? Ich poddanie pod głosowanie w Sejmie zapowiedział na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller.

Zerowy VAT na żywność, zamrożenie cen energii i wakacje kredytowe

Mowa o trzech pomysłach, które mają stanowić dalsze zabezpieczenie Polaków przed efektami wysokiej inflacji. Są to kontynuacje pomysłów z tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, które przyjęły się na dłużej.

– Widzimy obecnie trzy rzeczy, które są konieczne i będą zgłaszane z poziomu rządu lub projektów poselskich. To trzy kwestie, które wymagają szybkich działań. Po pierwsze to projekt wakacji kredytowych, który jest przygotowany przez rząd, po drugie projekt ustawowego zastosowania przez najbliższe pół roku zerowego VAT-u na żywność i po trzecie zamrożenie cen energii elektrycznej, aby w styczniu do doszło do gwałtownego ich wzrostu – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

– Chcemy, aby tymi projektami Sejm zajął się jeszcze w tym roku po to, aby zabezpieczyć Polaków przed efektami inflacji w tych obszarach – dodał.

Co ciekawe, przeprowadzenie ustaw przez Sejm może okazać się dość proste mimo braku większości. Są to bowiem projekty, które częściowo znajdowały się również w programach bądź deklaracjach polityków tak zwanej opozycji demokratycznej, która ma największe szanse na stworzenie nowego rządu.

Do dalej z CPK?

Rzecznik rządu pytany był także o sprawę Centralnego Portu Komunikacyjnego, który nadal wywołuje duże emocje polityczne.

– Są już podpisane umowy dotyczące części CPK. Jest też uchwała Rady Ministrów w kwestii finansowania tego projektu. Ja jestem zaskoczony takimi deklaracjami opozycji, gdyż ten projekt jest dobrze policzony i ma konkretną lokalizację – powiedział.

Czytaj też:

CPK, VAT na żywność, energia. Nowy rząd przejmie problemy od poprzednikaCzytaj też:

O tyle wzrośnie inflacja po zniesieniu zerowego VAT-u na żywność. Ludwik Kotecki z RPP zdradza wyliczenia