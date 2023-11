Allegro rozda akcje pracownikom. To element działań motywacyjnych

Allegro przeprowadzi skup akcji własnych w celu zrealizowania nagród w ramach pracowniczego programu motywacyjnego. Program został uchwalony przez akcjonariuszy trzy lata temu. Aby móc rozdać akcje pracownikom, Allegro musi je najpierw kupić. Przeznaczy na to 86,9 mln zł.

Program skupu potrwa od 1 grudnia 2023 r. do 31 maja 2024 r. i będzie prowadzony przez Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie. W poniedziałek kurs akcji spółki na zamknięciu handlu wynosił 29,25 zł.Maksymalna kwota przeznaczona na nabycie akcji to 86,9 mln zł, a maksymalna cena zakupu jednej akcji została ustalona na 40 zł.Znacząco przewyższa to obecny kurs akcji Allegro (na zamknięciu 27 listopada były warte 29,25 zł). Allegro chce kupić maksymalnie 2 172 523 akcji – poinformowała spółka w komunikacie.

Akcje zostaną kupione na GPW, a Allegro będzie musiało rozdać je pracownikom w ciągu 12 miesięcy od daty nabycia. Allegro nie kupi w żadnym dniu sesyjnym więcej niż 25 proc. średniego dziennego wolumenu akcji na rynku regulowanym GPW.

„Spółka zapewni odpowiednie podanie do publicznej wiadomości informacji o transakcjach dotyczących Programu, nie później niż do końca siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu zawarcia takich transakcji, a także udostępni podsumowanie realizacji Programu” – czytamy w komunikacie Allegro.

