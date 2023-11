Rewolucja w branży HR? Zbiory danych mogą pomóc w budowaniu ścieżek kariery

Big Data to wielkie i różnorodne zbiory danych, które najczęściej pochodzą z nowych źródeł. Ich potencjał jest obecnie wykorzystywany przez firmy z wielu sektorów gospodarki, począwszy od analiz marketingowych, poprzez zarządzanie ryzykiem, aż po optymalizację działań operacyjnych czy wzrost sprzedaży.

Branża HR. Rekruterzy analizują duże zbiory danych

Realne korzyści z wykorzystania inteligentnych narzędzi i dużych zbiorów danych coraz częściej dostrzegają także specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Na pierwszej edycji konferencji „I Love Business & HR” eksperci przekonywali, jak efektywnie można posługiwać się i czerpać z analizy Big Data w branży HR-owej.

Rekruterzy nie mają wątpliwości. Ich zdaniem Big Data wkrótce zrewolucjonizuje branżę HR, gdyż duże zbiory danych mogą pomóc w budowaniu ścieżek kariery wielu osób. Może też wskazać, na jakie kryteria zwrócić uwagę podczas procesu rekrutacji, a jej wynik może być dostosowany do unikalnego środowiska danej firmy. Specjaliści od rynku pracy mogą także identyfikować obszary, w których pracownicy potrzebują dodatkowego wsparcia czy rozwoju.

Innowacje w branży HR. Analiza danych wskaże najlepszych kandydatów

„Analiza danych o kandydatach może pozwolić na dokładniejsze dopasowanie ich kompetencji do wymagań stanowiska, tym samym minimalizując ryzyko nietrafionych decyzji rekrutacyjnych oraz zwiększając efektywność całego procesu zatrudnienia nowego pracownika” — mówi Anna Kołodziej, redaktor naczelna sprawny.marketing.

„Ponadto Big Data może pomóc firmom w zaawansowanym planowaniu zatrudnienia oraz przewidywaniu wydajności pracowników czy też lepszym ich dopasowaniu do konkretnych ról, jednocześnie optymalizując pracę zespołów” — dodaje.

Jej zdaniem zmiana perspektywy w selekcji kandydatów otwiera drzwi do nowych, bardziej zindywidualizowanych metod rekrutacji. „Działy HR mogą zmodyfikować strategię swoich działań tak, aby nie tylko oceniać kwalifikacje kandydatów, ale także przewidywać ich potencjał” — zaznacza ekspertka.

Branża HR. Pracodawcy dostrzegają znaczenie analizy danych kandydatów

W podobnym tonie wypowiada się Michał Szum, head of customer experience w Just Join IT i RocketJobs.pl. „W przyszłości zarządzanie talentami przy użyciu Big Data stanie się jednym z kluczowych elementów strategii rekrutacyjnych” — mówił podczas konferencji.

Zaznaczył, że w jego firmie już teraz dostrzega się rosnące znaczenie analizy danych w procesach poszukiwania, selekcji i utrzymania najlepszych pracowników. „Inteligentne narzędzia analityczne będą kluczowe, pomagając firmom dostosowywać się do zmieniających się trendów na rynku pracy” — dodał.

