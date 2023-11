Polskie firmy chętnie korzystają z narzędzi opartych na AI. Szybko zyskują przewagę nad konkurencją

Sztuczna inteligencja już na dobre zadomowiła się wielu branżach. Maszyny pomagają nie tylko w tworzeniu dokładnych prognoz dla firm, ale również wykorzystują skomplikowane obliczenia czy zaawansowane algorytmy do przekształcania procesów biznesowych. AI jest także nieodłącznym elementem badań naukowych i nowoczesnej medycyny.

Zdaniem ekspertów z roku na rok wzrasta też znaczenie inteligentnych maszyn w motoryzacji i transporcie. Już wkrótce AI stanie się jedną z najważniejszych technologii przyszłości. Pozytywny trend można zauważyć w wielu polskich firmach, co potwierdzają najnowsze badania i analizy ekspertów.

Sztuczna inteligencja. Polskie przedsiębiorstwa wprowadzają nowe rozwiązania

„Rodzime przedsiębiorstwa z dużą otwartością podchodzą do wprowadzenia narzędzi opartych o sztuczną inteligencję" – wynika z raportu EY. Jak podkreślają autorzy badania, proces ten zakończyło już 20 proc. organizacji, a kolejne 42 proc. jest w jego trakcie. Firmy skupiają się przede wszystkim na rozwiązaniach z zakresu obsługi klienta (50 proc.), sprzedaży (40 proc.) i IT (37 proc.). „Modele bazują na danych klientów (54 proc.), transakcyjnych (53 proc.) oraz tekstowych (46 proc.)” – czytamy.

Z prognoz wynika, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy niemal co piąta organizacja znacznie zwiększy wydatki na narzędzia AI. Proces ten będzie również wspierany w kolejnych 41 proc. firm i instytucji jednak w znacznie mniejszym stopniu.

Sztuczna inteligencja pozwala uzyskać przewagę nad konkurencją

Na efekty współpracy ze sztuczną inteligencją nie trzeba było długo czekać. Przedsiębiorcy dostrzegli, że sprawna adopcja umożliwia szybsze zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Z badania wynika, że wśród firm, które przeszły przez całą procedurę implementacyjną aż 80 proc. pracodawców potwierdziło osiągnięcie przez nich zamierzonych korzyści.

Z kolei w aż 2/3 przypadków cały proces wiązał się z koniecznością realizacji szerszej transformacji. Co dwunasty ankietowany przedsiębiorca przyznał, że przerwał próbę wdrożenia AI. Jako przyczyny szefowie firm wskazywali przede wszystkim na trudności technologiczne (42 proc.) oraz wysokie koszty (37 proc.).

Sztuczna inteligencja. Polskie firmy są na początku technologicznej drogi

– W zakresie sztucznej inteligencji firmy w Polsce znajdują się na początku technologicznej drogi — mówi Ewa Nowakowska z zespołu Technology Consulting, EY Polska. – Do tych rozwiązań podchodzą z dużą otwartością, ale i pragmatyzmem, który wymusza pewną ostrożność — dodaje ekspertka.

Jej zdaniem przekłada się to na stopniowe eksperymenty i adaptację w wybranych obszarach działalności firmy. – W kolejnych miesiącach należy spodziewać się dynamicznego rozwoju procesu wprowadzenia rozwiązań sztucznej inteligencji do firm, zwłaszcza wśród organizacji mających za sobą pierwsze doświadczenia — twierdzi Nowakowska. Ekspertka zaznacza, że firmy, które dostrzegą realne korzyści z wprowadzonych zmian, będą chciały zrobić kolejny krok.

Co trzeci Polak ma styczność z rozwiązaniami AI. Maszyny pomagają w pracy

W podobnym tonie wypowiadają się inni eksperci, którzy przekonują, że narzędzia oparte na sztucznej inteligencji i automatyzacji coraz bardziej kształtują codzienność zawodową Polaków. Dowodzą tego najnowsze badania przeprowadzone przez agencję Randstad. Wynika z nich, że dla ponad połowy osób (55 proc.), które korzystają z ich rozwiązań w pracy, stanowią one użyteczne wsparcie i ułatwiają im codzienne obowiązki służbowe.

Maszyny mogą także zastąpić pracowników w wykonywaniu niektórych czynności zawodowych. Co dziesiąty zatrudniony z tej grupy zaznaczył, że AI zastąpiła go w wybranych zadaniach. Pozostałe 35 proc. respondentów podkreśliło, że narzędzia sztucznej inteligencji funkcjonują w ich firmach, ale nie wpływają w żaden sposób na zakres ich pracy. Z danych wynika, że już niemal co trzeci Polak (30 proc.) ma w pracy styczność z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, robotyzacji i automatyzacji.

