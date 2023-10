Sztuczna inteligencja ułatwia nam pracę. Większość pracowników zyskuje na współpracy z AI

Sztuczna inteligencja już na dobre zadomowiła się wielu branżach, a maszyny wykorzystują skomplikowane obliczenia czy zaawansowane algorytmy do przekształcania procesów biznesowych. AI jest także nieodłącznym elementem badań naukowych i nowoczesnej medycyny. Z roku na rok rośnie znacznie inteligentnych maszyn w motoryzacji i transporcie. Na tym jednak nie koniec korzyści dla całej gospodarki.

Sztuczna inteligencja już wkrótce stanie się jedną z najważniejszych technologii przyszłości. Będzie również motorem zmian napędowych w branży IT. Jednak wraz z rozwojem inteligentnych maszyn pojawiły się także obawy związane z wpływem AI na nasze życie czy utratą pracy.

Sztuczna inteligencja. Narzędzia AI pomagają w pracy

Zdaniem ekspertów nie musi tak być, gdyż narzędzia oparte na sztucznej inteligencji i automatyzacji coraz bardziej kształtują codzienność zawodową Polaków. Dowodzą tego najnowsze badania przeprowadzone przez agencję Randstad. Wynika z nich, że dla ponad połowy osób (55 proc.), które korzystają z ich rozwiązań w pracy, stanowią one użyteczne wsparcie i ułatwiają im codzienne obowiązki służbowe.

Maszyny mogą także zastąpić pracowników w wykonywaniu niektórych czynności zawodowych. Co dziesiąty zatrudniony z tej grupy zaznaczył, że AI zastąpiła go w wybranych zadaniach. Pozostałe 35 proc. respondentów podkreśliło, że narzędzia sztucznej inteligencji funkcjonują w ich firmach, ale nie wpływają w żaden sposób na zakres ich pracy.

Sztuczna inteligencja. Co trzeci pracownik ma styczność z narzędziami AI

Z danych wynika, że już niemal co trzeci Polak (30 proc.) ma w pracy styczność z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, robotyzacji i automatyzacji — czytamy w raporcie. „Im większa firma, tym styczność z narzędziami AI jest częstsza” – przekonują autorzy badania. Ich zdaniem w małych przedsiębiorstwach zatrudniających od 2 do 9 osób, taką deklarację potwierdził co piąty ankietowany (19 proc.), natomiast w największych firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników, odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy (40 proc.).

Eksperci sprawdzili także, w których branżach i zawodach pracownicy docenili korzyści związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w pracy. Najczęściej mają z nią do czynienia inżynierowie (52 proc.) oraz przedstawiciele kadry zarządzającej (49 proc.), a patrząc przez pryzmat branż: pracownicy telekomunikacji i IT (60 proc.), przemysłu (44 proc.) oraz finansów i ubezpieczeń (42 proc.).

Współpraca z AI jest korzystna dla pracowników wielu branż

Najczęściej wymienianymi przez pracowników narzędziami są: aplikacje generujące treści i grafiki (39 proc.) oraz czatboty i automatyczne systemy obsługi klienta (38 proc.). Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazły się translatory z języków obcych (35 proc.) i roboty przemysłowe (34 proc.).

O tym, że inteligentne maszyny nie zabiorą nam pracy, przekonują także autorzy innych badań. Jak wynika z raportu "Wpływ AI na rynek pracy" opracowanego w maju tego roku, coraz więcej przedsiębiorców pozytywnie podchodzi do cyfrowych zmian w swoich firmach. Zwiększenie załogi wynikającej z rozwoju sztucznej inteligencji planuje 13 proc. polskich firm, a 59 proc. nie planuje redukcji etatów.

Z inteligentnych technologii i możliwości korzysta w Polsce jedynie 15 proc. rodzimych przedsiębiorców. Kolejne 13 proc. zamierza je wdrożyć do końca tego roku. Tak wynika z raportu „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” opracowanego przez KPMG w partnerstwie z firmą Microsoft. Aby zwiększyć zaangażowanie rodzimych firm przedstawiciele firm technologicznych połączyli siły i stworzyli pierwsza polską platformę specjalizującą się w temacie AI.

