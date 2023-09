Sztuczna inteligencja po polsku. Z technologii AI korzysta co siódma firma

Sztuczna inteligencja już na dobre zadomowiła się wielu branżach. Jest już nieodłącznym elementem badań naukowych i nowoczesnej medycyny. Maszyny wykorzystują także skomplikowane obliczenia czy zaawansowane algorytmy do przekształcania procesów biznesowych. Zdaniem ekspertów AI już wkrótce będzie jedną z najważniejszych technologii przyszłości. To także największe motory zmian napędowych w świecie IT.

Sztuczna inteligencja. Powstanie pierwszy polski raport AI

W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele rodzimych firm technologicznych, którzy postanowili połączyć siły, by stworzyć platformę specjalizującą się w temacie sztucznej inteligencji o czym pisaliśmy na łamach Wprost.pl. Oddolny projekt będzie szerzej omawiany podczas tegorocznej edycji SoDa Conference, jednego z najważniejszych wydarzeń sektora IT w naszym kraju. Polscy specjaliści nie tylko zapoznają nas z pierwszym raportem o sztucznej inteligencji „AI w sektorze publicznym” , ale również odpowiedzą na wiele pytań budzących obawy wśród pracowników.

Na konferencji odbędzie się również jeden panel dyskusyjny „AI w praktyce: case studies udanego wdrożenia i odkrywania nisz dla sztucznej inteligencji” oraz zostaną wygłoszone dwie prelekcje dotyczące przyszłości pracy w branży IT, oraz tworzenia systemów opartych o sztuczną inteligencję. Eksperci wytłumaczą, jak w optymalny sposób wykorzystać nowe możliwości, jakie daje nam technologia i zminimalizować wpływ czynników negatywnych na rozwój polskiego IT.

– Branża IT jest wyjątkowo chłonna na zmiany rynkowe. Z tego względu przez lata nauczyliśmy się elastyczności i szybkiej adaptacji do nowości – twierdzi Bartosz Majewski, założyciel i prezes SoDA oraz prezes Codibly. – Na konferencji porozmawiamy m.in. o tym, jak odnaleźć się w czasach kryzysów i niepewności – dodaje.

Nieliczne polskie firmy nie korzystają z zasobów AI

Wydarzenie jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją nurtują coraz większą grupy osób. Internauci zastanawiają się jak zaadaptować się do zmian oraz gdzie szukać nowych możliwości na zbudowanie solidnego i konkurencyjnego biznesu IT. „Niestety, w tej kwestii jest wiele do nadrobienia, jeśli chodzi o nasz kraj” — zaznaczają w komentarzach. Podobne opinie wygłaszają także specjaliści od nowoczesnych technologii.

Jak wynika z badania „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” przeprowadzonego przez KPMG w partnerstwie z firmą Microsoft, tylko część polskich firm wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozwoju swoich produktów. „Z technologii AI korzysta jedynie 15 proc. organizacji, a kolejne 13 proc. planuje je wdrożyć do końca tego roku” — czytamy w najnowszym raporcie.

Sztuczna inteligencja pozwoli zarobić miliardy złotych

„W Polsce sztuczna inteligencja wykorzystywana jest najczęściej w marketingu, produkcji i planowaniu łańcucha dostaw” — przekonują autorzy badania. Ich zdaniem aż 6 na 10 firm, które wykorzystują AI w swojej działalności, nie monitoruje efektywności jej wdrożenia.

Z kolei według badania zleconego przez Amazon Web Services, przyspieszenie wdrażania technologii, takich jak chmura i sztuczna inteligencja, mogłoby potencjalnie uruchomić w Polsce 490 mld zł w wartości ekonomicznej, co stanowi równowartość 21 proc. kwoty, jaką obecnie generuje gospodarka naszego kraju.

