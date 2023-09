Firmy technologiczne łączą siły na rzecz sztucznej inteligencji. Powstanie specjalny projekt AI

Sztuczna inteligencja na dobre zadomowiła się w wielu branżach. Jest już nieodłącznym elementem badań naukowych i nowoczesnej medycyny. Maszyny wykorzystują także skomplikowane obliczenia czy zaawansowane algorytmy do przekształcania procesów biznesowych. Zdaniem ekspertów narzędzia oparte na sztucznej inteligencji najczęściej wykorzystywane są w sektorze technologii informacyjnych.

Sztuczna inteligencja. Niewiele polskich firm korzysta z AI

Niestety, tylko część polskich firm wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozwoju swoich produktów. „Z technologii AI korzysta jedynie 15 proc. organizacji, a kolejne 13 proc. planuje je wdrożyć do końca tego roku” — tak wynika z badania KPMG, przeprowadzonego w partnerstwie z Microsoft.

„W Polsce sztuczna inteligencja wykorzystywana jest najczęściej w marketingu, produkcji i planowaniu łańcucha dostaw” — czytamy w raporcie. Zdaniem autorów badania aż 6 na 10 firm, które wykorzystują AI w swojej działalności, nie monitoruje efektywności jej wdrożenia.

Eksperci chcą zmienić podejście firm do AI. Powołali oddolną inicjatywę

Aby to zmienić, z inicjatywy stowarzyszenia polskich firm technologicznych, powołano do życia nową inicjatywę SoDA AI Research Group (SAI). Oddolny projekt tworzy ponad stu ekspertów z kilkudziesięciu spółek. – Celem działania grupy jest networking, polegający na wymianie wiedzy i doświadczeń oraz podjęcie w naszym kraju aktywności zmierzających do rozwoju rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym — informuje Marcelina Chojnacka, public advocacy coordinator SoDA.

Powstaniu grupy przyświeca 9 celów:

Wymiana doświadczeń i informacji (aktualności) z obszaru AI

Wspólne projekty

Wpływ na kształt rzeczywistości wokół AI w Polsce

Wejście na rynki zagraniczne

Wspólne działania na poziomie rządowym

Promocja polskich kompetencji AI na świecie

Promocja polskich kompetencji AI w sektorze publicznym

Możliwość uzyskania dofinansowania na działalność w obszarze sztucznej inteligencji

Promocja kompetencji członków grupy SAI

Wielkie wydarzenia branżowe już w październiku. Będzie pierwszy raport o AI

Jednym z pierwszych działań SAI jest stworzenie raportu zatytułowanego „AI w Sektorze Publicznym”. Wnioski zostaną szczegółowo zaprezentowane w trakcie SoDA Conference 2023 – jednego z największych wydarzeń branży IT w Polsce, które odbędzie się w dniach 4-5 października w Warszawie.

Na konferencji odbędzie się również jeden panel dyskusyjny „AI w praktyce: case studies udanego wdrożenia i odkrywania nisz dla sztucznej inteligencji” oraz zostaną wygłoszone dwie prelekcje dotyczące przyszłości pracy w branży IT, oraz tworzenia systemów opartych o sztuczną inteligencję.

Polacy obawiają się AI. Czy sztuczna inteligencja pomoże w pracy?

Miłośnicy nowych technologii liczą także, że poruszony zostanie bardzo ważny aspekt, czyli zarządzanie obawami pracowników sektora przed AI. Coraz częściej mówi się, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Jak bowiem wynika z międzynarodowego badania firmy Ipsos „Global Views on A.I. 2023”, którym objęto mieszkańców 31 państw, w tym także z Polski, niemal 60 proc. respondentów z naszego kraju spodziewa się, że w najbliższej przyszłości AI spowoduje poważne zmiany w ich życiu.

Są także i dobre wieści wynikające z badania. Ponad połowa ankietowanych (52 proc.) jest natomiast zdania, że rozwój sztucznej inteligencji zmieni sposób wykonywania ich obecnej pracy. – Niemal co trzeci z ogółu badanych w Polsce (30 proc.) liczy, że ten wpływ będzie pozytywny, a AI ułatwi im pracę – tłumaczy Mateusz Cygan, CEO, Product Designer w Memory Squared.

