Polski Holding Hotelowy: 25 lat historii i ciągły rozwój dziś wart jest ponad 2 mld złotych

Od 2016 r. spółka przyspieszyła rozwój, od modernizacji przyjętego rok wcześniej ośrodka wypoczynkowego PPL-u w Juracie (aktualnie Best Western Hotel Jurata), po budowę kolejnych hoteli przy lotniskach w Katowicach, Rzeszowie i Poznaniu oraz wprowadzenie na polski rynek nowych, międzynarodowych marek (Renaissance i Moxy). W 2018 r. nabyła także dwa obiekty Golden Tulip Residence w Gdańsku i Międzyzdrojach, jak również dokończyła razem z zespołem PPL-u budowę hotelu Renaissance przy lotnisku Chopina.

W stronę ciągłego rozwoju

Największy rozwój firmy nastąpił w 2019 r., gdy spółka zmieniła nazwę na Polski Holding Hotelowy, którego głównym celem była konsolidacja państwowych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Wszystko po to, by poprzez zmianę zarządzania i odpowiednie inwestycje podwyższyć standardy, zwiększyć rentowność hoteli i obiektów, a finalnie budować wartość majątku Skarbu Państwa w tym sektorze. Od tego momentu zostały przeprowadzone dwie konsolidacje i powstała Grupa Polskiego Holdingu Hotelowego, do której obecnie należy dziewięć spółek i warszawski hotel Regent, zarządzany przez PHH. W sumie grupa liczy ponad 50 obiektów zlokalizowanych w różnych częściach Polski, z blisko sześcioma tysiącami pokoi. Dzięki temu Grupa PHH jest największą grupą hotelową w kraju wyłącznie z polskim kapitałem współpracującą – jako franczyzobiorca – z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group, Louvre Hotels Group i Accor.

W 2020 r. zakończono długo oczekiwaną modernizację wspomnianego już warszawskiego hotelu Courtyard, który w tym roku obchodził 20. rocznicę działalności. Holding przeprowadził także prace remontowe w Juracie i Cassubii, zakończył modernizacje w Szczyrku, Rzeszowie, Dąbkach, a do końca 2023 roku zakończy prace modernizacyjne w Toruniu i Szczecinie. Ponadto w tym samym roku podpisano umowy franczyzowe z Accor dla Interferie Medical SPA Świnoujście i z Best Western dla Geovita Dąbki.

W kolejnych latach planowane jest zakończenie trwających już inwestycji i otwarcie ośmiu hoteli pod nowymi markami: Aiden by Best Western w Łodzi, voco w Katowicach, Holiday Inn Express w Lublinie, Four Points by Sheraton w Poznaniu i Wrocławiu, Le Meridien w Krakowie, Mövenpick w Świnoujściu i Best Western Plus w Dąbkach.

Nowa marka i wsparcie CPK

W październiku tego roku Grupa PHH wprowadziła na rynek – zapowiadaną już wcześniej – własną markę hotelową Halo. Pierwsze obiekty, u których ogłoszono funkcjonowanie pod nowym brandem to Halo Hel, Halo Szczyrk, Halo Toruń i Halo Szczecin. Do 2028 r. holding planuje przeprowadzić dalsze prace modernizacyjne i wprowadzić dziewięć kolejnych hoteli z Grupy PHH pod marką Halo, m. in. w Wiśle, Międzyzdrojach, Krynicy, Kołobrzegu i Zakopanem.

Obecnie kapitał zakładowy Polskiego Holdingu Hotelowego wynosi prawie 2 mld zł. Pod koniec 2023 r. przychody operacyjne spółki powinny sięgać 250 mln zł z wynikiem netto powyżej 80 mln zł.

Do tego warto zaznaczyć, że od momentu powstania Polskiego Holdingu Hotelowego, pomimo kryzysu covidowego, spółka trzykrotnie zwiększyła swoją wartość. W 2018 r. wycena PHH wynosiła 717 mln zł, a już dzisiaj wzrosła do 2,2 mld zł. Natomiast wraz z realizowaną strategią rozwoju całej Grupy PHH i planowanym zakończeniem wszystkich trwających prac modernizacyjnych w 2028 r. wartość spółki wzrośnie do 3,5 mld zł.

Dobra sytuacja finansowa spółki ma też istotne znaczenie przy wsparciu projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zwłaszcza wobec tego, że samo powołanie spółki PHH bezpośrednio związane było z wizją powstania CPK. Informował już o tym wcześniej prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Gheorghe Marian Cristescu.

– Nasza firma liczy 25 lat, ale prawdziwy boom w naszym rozwoju nastąpił w 2019 r., gdy został powołany Polski Holding Hotelowy jako jedna z możliwych dźwigni budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ze względu na nasze doświadczenia przylotniskowe, oprócz rzeczywistej wartości kapitałowej, będziemy wspierać ten projekt między innymi w obszarze Airport City i budowy infrastruktury hotelowej działającej w obrębie CPK – podkreśla prezes PHH.