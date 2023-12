Clochee to rewolucja w polskiej pielęgnacji

Filozofia Clochee to nie tylko tworzenie produktów, ale też edukacja i szerzenie świadomości o korzyściach płynących z pielęgnacji opartej na naturze i promowanie holistycznego podejścia do urody i zdrowia, w którym każdy składnik ma znaczenie.

W dobie coraz większej świadomości o konieczności zmiany trybu życia, dbania o swój dobrostan oraz troski o środowisko, marka Clochee od samego początku postawiła na innowacyjność, nieustannie eksplorując potencjał naturalnych składników, łącząc moc natury z innowacyjnymi rozwiązaniami kosmetycznymi. Ich produkty to nie tylko mieszanki kosmetyczne, ale też połączenie nauki, natury i sztuki. To coś więcej niż skuteczny kosmetyk.

Filozifia marki

Natura to dna Clochee

Marka ekologiczna, która kładzie nacisk na naturalność swoich produktów. Wykorzystując wyłącznie naturalne składniki, unika sztucznych substancji chemicznych, parabenów czy silikonów. W epicentrum bogactwo natury- oleje i ekstrakty roślinne.

Etyczne myślenie

Dbanie o etyczne aspekty swojej działalności. Cały proces tworzenia kosmetyku ma nadrzędny cel- dbanie o środowisko i poszanowanie praw natury. Opakowania z materiałów przyjaznych dla środowiska i pochodzących z recyklingu, zrównoważona, odpowiedzialna produkcja. Eko-friendly w najlepszym wydaniu.

Jesteśmy innowacyjni

Clochee to marka, która nieustannie inwestuje w badania nad składnikami kosmetycznymi. To właśnie w laboratorium nauka i natura spotykają się, by stworzyć produkty skuteczne i bezpieczne. Bezpieczne dla środowiska, ale i dla nas samych. Wszystkie przebadane dermatologicznie, z certyfikatem „Ecocert natural”.

Holistyczne podejście do pielęgnacji

Filozofia marki zakłada holistyczne podejście do pielęgnacji, gdzie zdrowie skóry łączy się z ogólnym stanem zdrowia i dobrym samopoczuciem. Produkty Clochee nie tylko pielęgnują, ale też stymulują zmysły i wspierają naturalne procesy regeneracji skóry.

Klient jest najważniejszy

Dbamy o konsumenta, edukując i promując wartość naturalnych składników. Zwracamy uwagę na jego indywidualne potrzeby, klient jest nie tylko odbiorcą produktów, ale partnerem w podróży ku naturalnej pielęgnacji. Bycie ekologiczną marką premium zobowiązuje. Z szczecińskiej firmy, która powstała z miłości do ekologii, natury i …kobiet, narodziła się firma o międzynarodowym zasięgu. Produkty Clochee obecne są na półkach w wiodących drogeriach i sklepach kosmetycznych na terenie Polski i za granicą, dostępne w sklepach on-line.

Portfolio produktów wciąż się rozrasta, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Wspólna praca i wspólne cele

Projekty to ludzie, to oni je tworzą. Ludzie tworzący markę Clochee to zespół pasjonatów, których połączyła wspólna wizja naturalnej pielęgnacji, są świadomi, odważni i wciąż otwarci na nowe. Zmiana, to jedne czego możemy być w życiu pewni. Marka Clochee nie boi się wyzwań, szuka rozwiązań i nierzadko, w branży kosmetyków „green beauty”, wyznacza nowe szlaki rozwoju dla innych.

„Jestem dumna z drogi, którą wspólnie przeszliśmy. Nie czytam naszej marki tylko jako producenta kosmetyków ekologicznych i wierzę, że inni też czują podobnie. Chcemy widzieć i słyszeć naszych klientów. Pielęgnujemy ich skóry, ale pielęgnujemy ich miłość do siebie samych, włączamy się w akcje prospołeczne, ekologiczne, jesteśmy wrażliwi na sztukę. Z okazji 10 lecia marki, jej matka chrzestna – Ewa Kaziszko, graficzka i dyrektorka artystyczna Clochee, stworzyła wyjątkowy kolaż, który w pełni oddaje ducha i najważniejsze wartości dla nas. Kobieta, wszystko utrzymane w odcieniach głębokiego grantu, tak charakterystycznego od samego początku dla naszej marki, z elementami nawiązującymi do natury w postaci roślinnych motywów. Ten magiczny i wielowymiarowy kolaż zdobi opakowanie limitowanej, urodzinowej edycji nawilżającego balsamu Hydro + Protect oraz znajduje się na unikatowym T-shircie. 10 lat Clochee to nie tylko historia sukcesu, to opowieść o ludziach – o naszym zespole, naszych partnerach i naszych lojalnych klientach, którzy wierzą w naszą misję. To także okazja do wyznaczenia nowych celów, kontynuowania naszej pasji i wkładania serca w każdy produkt, który tworzymy” – Daria Prochenka CEO Clochee.

Dla Clochee, "powrót do natury" to nie tylko trend, ale fundament całej filozofii. Nasza skóra to nasza opowieść. Powinna toczyć się blisko natury, blisko jej pierwotnych i czystych źródeł. 10 lat w służbie naturalnej pielęgnacji i zaufania. Dziękujemy za łączenie się z nami w tej wyjątkowej podróży. To nie tylko dekada kosmetyków, to historia pasji, zaangażowania i poświęcenia dla natury i naszych klientów. Patrząc wstecz, widzimy nie tylko sukcesy, ale i wartości, które kształtują naszą przyszłość. Na kolejne lata – pełne innowacji, współpracy i pielęgnowania naturalnej piękności!