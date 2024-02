Spożywczy e-sklep znika z Polski po trzech latach. Zakupy już tylko do niedzieli

O sklepie Barbora.pl było głośno już kilka lat temu. Najpierw długo zapowiadano otwarcie, a później zaczęto sprzedaż internetową. Na stronie klienci mogli kupować głównie artykuły spożywcze z dostawą do domu. Okazało się, że coraz mniejsze zapotrzebowanie na tego usługi oraz spora konkurencja pokonały markę.

E-sklep Barbora.pl kończy działalność w Polsce

Choć klienci wciąż zamawiają zakupy z dostawą do domu, to nie robią tego już tak często jak w okresie pandemii. Czy właśnie to spowodowało upadek Barbory.pl w Polsce? Viktoras Juozapaitis, szef spółki zarządzającej platformą komentował jasno: „Po zakończeniu pandemii wzrost popytu na te usługi znacznie wyhamował. Tempo wzrostu rynku w ostatnich latach nie spełniło naszych oczekiwań”. Sieć bez wątpienia liczyła na duże grono zainteresowanych jej usługami. Niestety po trzech latach ogłosiła, że rezygnuje z pracy na polskim rynku.

Barbora.pl należy do litewskiej grupy handlowej Maxima Group. Jej właścicielem jest szef znanych nam sklepów Stokrotka. Firma dostarczała zakupy do klientów w kilku miastach – Trójmieście, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu oraz Łodzi. Problemy można było zauważyć już w 2023 roku, bo właśnie wtedy wycofano się z Małopolski. W tym roku z kolei zamknięto sprzedaż w Krakowie. Teraz wiadomo, że to koniec dla wszystkich lokalizacji.

Zakupy w Barbora.pl tylko do niedzieli. Są promocje

Klienci sklepu Barbora.pl mogą zamawiać produkty już tylko do niedzieli 3 marca. Dobrą informacją jest to, że większość asortymentu kupimy w promocyjnych cenach. Co tam na nas czeka? Niedrogie są wszystkie podstawowe produkty m.in. mleko, wędliny, śledzie, warzywa czy owoce. Większość z nich przeceniona jest o co najmniej 30 proc. Poza klasycznymi artykułami spożywczymi, w ofercie dostępne są takie kategorie jak: świeże pieczywo i cukiernia, mrożonki, napoje, mama i dziecko, kosmetyki, chemia i środki czystości, produkty dla zwierząt oraz dom i ogród.

Darmowa dostawa obowiązuje w każdy dzień tygodnia przy zakupach za minimum 100 zł. Należy sprawdzić jednak, czy sieć dowozi w danym mieście i na wskazany adres. Marka wciąż pozwala kupować zarówno przez stronę internetową, jak i przez aplikację.

