Afera wkrętarkowa w Lidlu. Klient twierdzi, że dostał podróbkę

Lidl znany jest głównie ze sprzedaży produktów spożywczych, jednak od lat na swych półkach ma również asortyment przemysłowy. Na miejscu bardzo popularny jest sprzęt do majsterkowania marki własnej Parkside. Część z niego można nabyć wyłącznie na stronie online dyskontu. Jakiś czas temu jeden z klientów kupił wkrętarkę. Teraz dowodzi, że ta jest podróbką.

Afera wkrętarkowa w Lidlu. Klient oburzony produktem

Wkrętarka z Lidla marki Parkside nie jest tym, czym być powinna? Tak uznał mężczyzna, który 10 marca opublikował film na kanale YouTube o nazwie Dawid Biel. „Afera wkrętarkowa w Lidlu. Podrobiony tani sprzęt sprzedany w zaklejonym opakowaniu” – taki tytuł nosi wspomniane wideo. Nagranie uzyskało już ponad 47 tys. wyświetleń.

Niezadowolony z wkrętarki mężczyzna oznajmił, że kupił sprzęt stacjonarnie. Mówił konkretnie o modelu Parkside performance PBSPA 12 C3. Zdradził, że po otwarciu opakowania zobaczył coś zupełnie innego, niż powinien. Miał być to prawdopodobnie sprzęt PBSA 12 C3, przemalowany z zielonego koloru na czarny, żeby tylko udawał to czym miał być. Klient uznał, że podmienione zostały również baterie.

„Jedno jest pewne, że ktoś tutaj dokonał oszustwa. Nie, nie podejrzewam o to samego producenta, ale są teorię, że jakiś tzw. Janusz zakupił obydwie wersje, a następnie przemalował wersję zieloną na czarną i dokonał zwrotu tej wersji droższej, a nikt w Lidlu się nie połapał i następnie wkrętarka została puszczona ponownie do obrotu w tym nowym zestawie, który ja zakupiłem. Czy jest to tylko jednorazowy incydent?” – komentował sprawę mężczyzna.

Na zdjęciach, które zostały opublikowane widać wiele dziwnych rzeczy. Przykładowo nie ma numeru seryjnego, a zamiast niego widnieje jedynie białe pole. Ponadto wkrętarka miała mieć 1750 obrotów na minutę, a ta, która została umieszczona w środku opakowania, mogła osiągać nawet 2700 obrotów na minutę. Coś ewidentnie się nie zgadzało, pozostaje, więc pytanie: Dlaczego?

Podrabiane wkrętarki Parkside w Lidlu? Czekamy na komentarz w sprawie

Pod filmem mężczyzny, który opublikował film dotyczący podrabianej wkrętarki Parkside szybko wybuchła burza komentarzy. Inni internauci również dzielili się podobnymi doświadczeniami. „Dzięki filmikowi udało się nawiązać kontakt do osób, które również nabyły podobnie przemalowane na czarno sprzęty (klucze udarowe Parkside) i ze sfałszowanymi tabliczkami znamionowymi. A zatem mój przypadek nie był odosobniony i ktoś znalazł sobie sposób na oszustwa. Muszę także dodać, że pierwotnie kiedy próbowałem sprawę nagłaśniać, to w jednej z facebookowych grup zrzeszających miłośników marki Parkside spotkałem się z wyzwiskami w moim kierunku oraz usunięciem mojego wpisu” – relacjonował autor nagrania.

Co na to Lidl? W poniedziałek rano zapytaliśmy sieć o komentarz w sprawie. Aktualnie wciąż czekamy na odpowiedź biura prasowego.

