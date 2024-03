Gigant zwolni prawie 6 proc. załogi. Ma trzy zakłady w Polsce

Unilever ogłosił, że wręczy zwolnienia 7,5 tys. pracowników w różnych krajach, co pozwoli na zaoszczędzenie około 800 milionów euro w najbliższych trzech latach. Hein Schumacher, dyrektor generalny firmy od stycznia 2023 r. zapowiedział, że plan zwolnień zostanie „wdrożony natychmiast”. Ostatnia decyzja Unilevera o redukcji zatrudnienia spotkała się z pozytywną reakcją giełdy – akcje Unilever w Londynie wzrosły o 5 procent.

Unilever wypycha producentów lodów Magnum i Ben&Jerry's

W portfolio Unilevera znajduje się kilkadziesiąt marek, nie wszystkie są dostępne w Polsce. Z codziennych zakupów znamy majonez Hellmann’s, kosmetyki Dove, chemię domową w postaci Domestosa czy Cif. Obecnie w różnych miejscach na świecie korporacja zatrudnia 128 tys. pracowników.

Spod skrzydeł Unilevera „wyfruną” marki lodów Magnum i Ben&Jerry's (dostępne w Polsce, ale drogie, więc mało popularne, za to uwielbiane przez Amerykanów). Unilever doszedł do przekonania, że segment lodowy lepiej poradzi sobie samodzielnie i wkrótce będzie działał niezależnie od koncernu. Biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku marki sprzedające lody wygenerowały 7,9 miliarda euro przychodów – rzeczywiście, może to być krok we właściwym kierunku. Podobny ruch został już przetestowany: w 2021 roku Unilever sprzedał cały segment herbat, w którym najsilniejszym graczem był Lipton, funduszowi CVC Capital Partners..

W wydanym oświadczeniu Unilever wyjaśnił, że dzięki wydzieleniu spółki związane z produkcją lodów koncern będzie w stanie „robić mniej rzeczy, ale lepiej i z większym pływem, aby zapewnić spójny i silniejszy wzrost przychodów, zwiększyć produktywność oraz podnieść kulturę wydajności”.

Unilever w Polsce

Unilever wszedł do Polski w 1991 roku, kiedy to otwarto fabrykę kosmetyków w Bydgoszczy. „Obecnie zatrudniamy blisko 3000 osób w całym kraju. Produkty z naszych fabryk w Poznaniu, Bydgoszczy i Baninie k. Gdańska trafiają na rodzimy rynek, ale też do kilkudziesięciu krajów w Europie i na całym świecie. Eksportujemy m.in. do Niemiec, Francji, Węgier, Holandii, a także do Australii, Argentyny, Brazylii, USA czy Kanady” – czytamy na stronie internetowej. Wysłaliśmy do Unilevera pytanie o plaowane zwolnienia w polskich fabrykach. Czekamy na odpowiedź.

Siedziba firmy znajduje się w Londynie.

