Strategiczna spółka bez prezesa. Zrezygnował po roku pełnienia funkcji

Wydawało się, że karuzela w spółkach państwowych, czyli wymiana kadr na najwyższym szczeblu, już się zakończyła. Członkowie zarządów wybrani za czasów PiS byli masowo odwoływani w lutym i marcu i zastępowani ludźmi mającymi poparcie obecnie rządzących. PERN,operator sieci rurociągów i magazynów ropy naftowej i paliw, poinformował w poniedziałek, że prezes Mirosław Skowron złożył przed majówką rezygnację.

Prezes PERN rezygnuje ze stanowiska

„Z dniem 2 maja Mirosław Skowron złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu PERN S.A." – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej. Nie podano powodów rezygnacji.

Mirosław Skowron objął stanowisko 1 maja 2023 r.

Czym zajmuje się PERN?

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych to jeden ze strategicznych państwowych podmiotów. Odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku (gdzie PERN ma swoją siedzibę) i w Gdańsku oraz do dwóch rafinerii w Niemczech. „Świadczymy usługi transportu i magazynowania paliw oraz przeładunku i składowania paliw a także usługi dozowania dodatków i biokomponentów do paliw” – reklamuje na stronie internetowej.

Pod koniec kwietnia PERN przedstawił strategię do 2028 roku. Zapowiedział wzmocnienie wykorzystania sztucznej inteligencji dla analizy i przetwarzania danych, poszukiwania nowych źródeł przychodów oraz nowych kompetencji. „Do 2028 roku firma chce umocnić się na pozycji lidera w logistyce surowcowo-paliwowej, jednocześnie tworząc silne fundamenty do dywersyfikacji biznesu Grupy – w takich obszarach jak chemia płynna czy paliwo lotnicze” – napisano w komunikacie zapowiadającym strategię.

