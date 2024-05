Wakacje kredytowe. Banki liczą swoje koszty

Banki „od zawsze” były przeciwne wakacjom kredytowym i przekonywały, że pomoc kredytobiorcom odbywa się ich kosztem. Po podpisaniu przez prezydenta ustawy wprowadzającej drugą edycję wakacji kredytowych zaczęły szacować, jak to się odbije na ich finansach. Jako pierwsze szacunki przedstawiły PKO Bank Polski oraz Bank Millennium.

Wakacje kredytowe. Banki szacują koszty

– Bank wstępnie szacuje, że wpływ tej ustawy na wyniki grupy wyniesie między 201 mln zł a 247 mln zł przed podatkiem. Szacowany koszt wynikający z ustawy zostanie zaksięgowany w ciężar wyników drugiego kwartału 2024 r. a jego ostateczny szacunek zostanie podany w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2024 r. – napisał w raporcie Bank Millennium.

PKO BP szacuje, że wyniki Grupy Kapitałowej Banku w drugim kwartale oraz w całym 2024 r. zostaną obciążone poprzez dokonanie korekty wartości bilansowej brutto złotowych kredytów hipotecznych o szacunkową kwotę około 489 mln zł (w tym korekty wartości bilansowej brutto kredytów hipotecznych PKO Banku Hipotecznego S.A. w kwocie około 61 mln zł).

Swoje szacunki oparł na założeniu, że ok. 24 proc. klientów posiadających kredyt hipoteczny udzielony w złotym „będzie uprawnionych i zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych”.

Nowe wakacje kredytowe. Jak skorzystać?

Podpisana przed kilkoma dniami nowelizacja zakłada, że kredytobiorcy będą mogli skorzystać z możliwości wstrzymania opłacania raty kredytowej dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie w okresie od 1 września do 31 grudnia. Rozwiązanie będzie przeznaczone tylko dla osób, których rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku.

Innym warunkiem dla skorzystania z wakacji jest to, by wartość udzielonego kredytu nie przekraczała 1,2 mln zł.

W noweli znalazły się przepisy dotyczące zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, o których piszemy w tekście poniżej.

Czytaj też:

Wakacje kredytowe po nowemu. Jest decyzja prezydentaCzytaj też:

Wakacje kredytowe 2024. Kto będzie mógł skorzystać z programu?