Wakacje kredytowe po nowemu. Jest decyzja prezydenta

Przypomnijmy, że 12 kwietnia Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Celem noweli jest m.in. wydłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok.

Wakacje kredytowe w 2024 r. Prezydent podpisał

Tydzień później ustawę przyjął Senat i to bez poprawek, co oznacza, że jej ostateczny los zależał już tylko od prezydenta Andrzeja Dudy. Dziś prezydent podpisał nowelizację.

Nowela zakłada, że kredytobiorcy będą mogli skorzystać z możliwości wstrzymania opłacania raty kredytowej dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie w okresie od 1 września do 31 grudnia. Rozwiązanie będzie przeznaczone tylko dla osób, których rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku.

Innym warunkiem dla skorzystania z wakacji jest to, by wartość udzielonego kredytu nie przekraczała 1,2 mln zł.

W noweli znalazły się przepisy dotyczące zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców:

maksymalna pomoc dla kredytobiorców zostanie zwiększona do 3 tys. zł (obecnie to 2 tys. zł),



zostanie wydłużony okres pomocy – 36 miesięcy do 40 miesięcy,



pomoc będzie udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie to 144 raty),



łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł,



pomoc z FWK będą mogli ubiegać się kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Dziś próg wynosi 50 proc.



Z rządowych wyliczeń wynika, że wakacje kredytowe będą kosztować banki ok. 4,7 mld zł. W poprzednich latach ten koszt wyniósł powyżej 15 mld zł.

Czytaj też:

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Nadchodzi gospodarcze odrodzenie?Czytaj też:

Morawiecki krytykuje propozycje opozycji dla kredytobiorców. „Banki odetchną z ulgą"