Monnari idzie na zakupy. Chce przejąć sklepy z ubraniami dla dzieci

Monnari Trade to właściciel popularnej sieci salonów z odzieżą Monnari. Siedziba spółki znajduje się w Łodzi, ale sklepy są zlokalizowane we wszystkich największych miastach. Firma lubi pokazywać się jako polski producent, ale część produkcji jest zamawiana w Azji Wschodniej. Wiele pisano o tym w 2014 roku, gdy ukazał się raport „Grubymi nićmi szyte. Warunki pracy dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu". Powstał na podstawie wywiadów z ponad 100 pracownicami i pracownikami trzech fabryk w Dhace, stolicy Bangladeszu.

Monnari chce przejąć udziały 5.10.15

Część z nich przyznała, że szyła dla sieci Monnari. Trzeba przy tym pamiętać, że zlecanie produkcji za granicę nie jest żadną nowością i robią to także zachodnie korporacje. Z polskich firm raport wskazał jeszcze na podobne praktyki polskiego giganta odzieżowego LPP (właściciela marek Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay).

Monnari jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 232 mln zł w 2021 r.

Monnari Trade poinformował, że chce przejąć akcje Komex S.A., właściciela marki 5.10.15. 14 maja 2024 r. został podpisany List Intencyjny, który wyraża gotowość do podjęcia rozmów i negocjacji zmierzających do „ustalenia szczegółowych zasad i warunków nabycia przez Monnari Trade S.A. lub podmiot z grupy kapitałowej Monnari Trade S.A. od Hemoca posiadanego przez Hemoca pakietu akcji spółki Komex, stanowiącego 50,056 proc. kapitału zakładowego Komex”. Zakupiony pakiet dałby łódzkiej firmie prawo do ponad połowy udziałów.

Komex to właściciel sieci sklepów z odzieżą dla dzieci 5.10.15 i e-sklepu 51015kids.eu. Spółka w 2022 r. złożyła prospekt emisyjny w KNF i ubiegała się o debiut.

