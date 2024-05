Gazprom w głębokim kryzysie. Rząd Rosji zakazuje wypłaty dywidend

Miliardowe straty Gazpromu wynikają głównie z drastycznego spadku eksportu gazu do Europy spowodowanego wojną na Ukrainie. Dodatkowo, ataki ukraińskich dronów na rosyjskie zakłady paliwowe pogłębiły kryzys firmy. Akcje Gazpromu spadły o 5,5 proc., osiągając najniższy poziom od października 2022 roku.

Gazprom na dużym minusie

W 2023 roku Gazprom odnotował stratę w wysokości około 7 miliardów dolarów, głównie z powodu gwałtownego spadku sprzedaży gazu do Europy, będącego efektem konfliktu na Ukrainie.

Do 2022 roku Europa była największym rynkiem zbytu Gazpromu, ale wojna spowodowała drastyczny spadek dostaw gazu. W 2022 roku Rosja dostarczyła do Europy 63,8 mld m³ gazu, a w 2023 roku tylko 28,3 mld m³, co stanowi spadek o 55,6 proc. Dla porównania, w 2018 roku Gazprom dostarczył 200,8 mld m³ gazu do UE i innych krajów, takich jak Turcja.

Ukraińskie siły niszczą rosyjskie rafinerie

Dodatkowo, Gazprom zmaga się z atakami ukraińskich dronów na swoje zakłady paliwowe. Ostatnio Ukraina nasiliła te ataki, docierając do rafinerii w regionie Uralu. Na przykład, 9 maja doszło do ataku drona na rafinerię Gazprom Neftekhim Salawat w Baszkortostanie, co spowodowało wstrzymanie pracy krakera katalitycznego, odpowiedzialnego za produkcję 600 tysięcy ton benzyny rocznie, z łączną zdolnością produkcyjną rafinerii wynoszącą 1,5 miliona ton benzyny rocznie.

