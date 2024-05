Problemy kolejowego giganta. Co trzeci pracownik na postojowe

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Z ostatnich danych (z 2022 roku) wynika, że zatrudniała 22 tysiące osób. Jej największym pojedynczym akcjonariuszem jest PKP. Przez lata nie było słychać o jej problemach, więc można było odnieść wrażenie, że działa zgodnie z założeniami. Tak jednak nie jest – a stało się to jasne po tym, jak nowy rząd przeanalizował działania spółki.

Trudna sytuacja PKP Cargo

Bardzo krytycznie o sytuacji w firmie wyrażał się niedawno poseł Dariusz Joński. Na antenie TVP Info poinformował, że na koniec zeszłego roku miała prawie 4,6 mld zł zobowiązań. Zła sytuacja spółki nie jest tajemnicą dla inwestorów, którzy nie chcą kupować akcji. Efekt: w 2015 roku akcje spółki oscylowały na poziomie ponad 80 zł, a teraz to już tylko 14 zł.

Aby ratować finanse, w zeszłym roku PKP Cargo poinformowało, że wycofało się ze skutkiem natychmiastowym z umów sponsoringowych zawartych z klubem sportowym Widzew Łódź, z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz z klubem Unia Skierniewice. To nie wystarczy, by wyprowadzić spółkę na prostą. W poniedziałek zarząd poinformował, że w ramach programu naprawczego, którego celem jest odbudowanie wartości i pozycji spółki, w dniu 27 maja 2024 r. podjął decyzję o uruchomieniu programu kierowania maksymalnie do 30 proc. pracowników spółki na tzw. nieświadczenie pracy, na okres 12 miesięcy.

Na „postojowe” mogą zostać skierowani pracownicy wszystkich działów, a więc także kadra menedżerska.

Co znaczy świadczenie postojowe?

Osoby, które trafią na postojowe są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy. Otrzymują przy tym świadczenie socjalne wynoszące 60 proc. miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, który obliczany jest jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Kwota jest pomniejszana o obowiązkowe składki oraz podatek.

Najważniejsze informacje o świadczeniu postojowym:

Aby pracownik miał prawo do otrzymania pieniędzy, musi spełnić kilka warunków przez cały okres postoju pracownik musi być gotowy do podjęcia pracy, a więc na każde wezwanie musi się stawić w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu i czasie.

Pracodawca w czasie przestoju ma prawo wzywać do zakładu pracy wybranych pracowników i ponownie odsyłać ich do domu.

Pracodawca może też na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje pracownikowi wynagrodzenie nie niższe, niż te, które otrzymuje za czas postoju;

przestój powinien nastąpić z przyczyn dotyczących pracodawcy. Nie ma tutaj znaczenia, czy przestój wynika z przyczyn niezależnych od pracodawcy (np. awaria urządzeń), czy z powodów leżących po stronie pracodawcy.

Czytaj też:

PKP skasuje część tanich biletów. Dotyczy to niektórych odcinków w krajuCzytaj też:

Szybka kolej w Polsce. PKP Intercity już szykuje przetarg