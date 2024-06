Po „strajku” Euronetu mBank ma dla klientów ważną wiadomość

We wtorek największy w Polsce operator bankomatów, sieć Euronet, zastrajkował i umożliwił klientom wypłacanie w jednej transakcji tylko po 200 zł. Klienci, którzy potrzebowali większej kwoty, musieli kilkakrotnie powtarzać cała operację, co wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Euronet zastrajkował. mBank reaguje

Bo i pieniądze skłoniły Euronet do takiego nietypowego strajku. Firma uważa, że prowizje wypłacane przez banki są zbyt niskie i nie opłaca się utrzymywać sieci bankomatów (obecnie to 7,5 tys. urządzeń).

Nagła „akcja strajkowa” zaskoczyła klientów i banki. Euronet zadziałał niespodziewanie i postawił klientów przed faktem dokonanym. mBank postanwił wyjść naprzeciw interesom klientów, którzy stracili pieniądze w wyniku dokonania kilkukrotnych wypłat. „Wczoraj Euronet obniżył, na jeden dzień, limit jednorazowej wypłaty do 200 zł klientom wszystkich banków w Polsce. Dla wielu z Was wiązało się to z dodatkowymi kosztami. Ponieważ ani my, ani Wy nie mieliśmy wpływu na tę sytuację, postanowiliśmy, że oddamy wszystkie opłaty pobrane wczoraj za wypłaty gotówki w urządzeniach tej sieci” – poinformował bank.

Dodał, że zwrot będzie automatyczny i zostanie zaksięgowany najpóźniej do końca czerwca.

facebook

Ubywa bankomatów z polskich ulic

Polacy przekonali się do płatności bezgotówkowych: w sklepach płacimy kartą, pieniądze przelewamy sobie wzajemnie blikiem lub na konto. Nawet część dzieci od dawna nie dostaje kieszonkowego w gotówce, ale przelewem na specjalne konto dla młodzieży. Z tego powodu z roku na rok ubywa bankomatów: jeszcze dekadę temu były na każdej większej ulicy, a już na koniec 2022 roku na polskim rynku funkcjonowało 21 310 bankomatów. To o 2 441 maszyn mniej niż pięć lat wcześniej.

Narodowy Bank Polski opublikował w 2022 roku dane na temat rynku bankomatów w Polsce. Z raportu wynika, że mimo spadku liczby urządzeń, nadal korzystamy z nich chętnie. W 2022 roku Polacy za ich pomocą dokonali 494 miliony wypłat o łącznej wartości 379 mld zł. Dla porównania rok wcześniej było takich transakcji 488 mln, a ich wartość wynosiła 342 mln. Trzeba jednak wziąć poprawkę na to, że badanie zostało przeprowadzone w czasie pandemii, kiedy znacznie wzrosło zainteresowanie gotówką.

Czytaj też:

Lokaty na pół roku. To najlepsza w tej chwili oferta na rynkuCzytaj też:

Ile trzeba odkładać z pensji, aby poczuć się bezpiecznie? Ekspert wylicza