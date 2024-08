Wakacje od ZUS. W pierwszym roku skorzystają nieliczni

Od 1 listopada 2024 r. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne za wybrany miesiąc. Dotyczy to osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do 9 osób. Nie zwalnia to przedsiębiorców z konieczności uregulowania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorcy raz do roku w wybranym przez siebie miesiącu będą mogli nie zapłacić składek na ubezpieczenia społeczne. Z ulgi można będzie skorzystać niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Składki za ten miesiąc zostaną pokryte z budżetu państwa. Co obejmują wakacje od składek Gdy przedsiębiorca złoży wniosek, może uzyskać zwolnienie z opłacenia składek na: własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe

własne dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. „Wakacje od ZUS-u” to rozwiązanie, które ma odciążyć finansowo przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zapowiadając kilka miesięcy temu to nieznane do tej pory narzędzie, premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli poczuć komfort, jaki dziś odczuwają etatowcy, którzy idąc na urlop nie muszą się martwić o składki. Rozwiązanie to nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wakacje od składek dotyczą tylko składek przedsiębiorcy Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje przedsiębiorcę. Składki za miesiąc, na który przedsiębiorca uzyska zwolnienie, zostaną opłacone z budżetu państwa. Przedsiębiorca na tym nie straci, ponieważ: będzie mógł prowadzić firmę i uzyskiwać przychody, wystawiać faktury itp.;

składki sfinansowane w ten sposób wliczają się do przyszłej emerytury czy renty. Wakacje składkowe dotyczą tylko składek na ubezpieczenia społeczne samego przedsiębiorcy. Nie może on uzyskać zwolnienia ze składek, które opłaca za pracowników, współpracowników i zleceniobiorców. Od kiedy wakacje od składek? Od 1 listopada 2024 r. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wakacje składkowe. Właściwie dopiero w przyszłym roku będzie można na poważnie planować miesięczną przerwę, bo w 2024 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji składkowych tylko za grudzień. Przedsiębiorca lub jego pełnomocnik będzie mógł złożyć wniosek elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS – wyłącznie z konta płatnika. Z początkiem listopada ZUS udostępni wniosek RWS (wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc). Wniosek trzeba złożyć miesiąc przed wybranym miesiącem zwolnienia ze składek. Czyli na przykład by skorzystać z wakacji w kwietniu 2025 roku, trzeba będzie wniosek złożyć w marcu. Czytaj też:

