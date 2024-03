Wakacje od ZUS w pytaniach i odpowiedziach. Kto skorzysta, na jak długo i jak to wpłynie na emeryturę?

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznychw sprawie umożliwienia przedsiębiorcom zawieszenia składek ZUS na jeden miesiąc w ciągu roku. Co wiemy o tzw. wakacjach składkowych?

Kto może zawiesić składki ZUS?

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk zapowiedział, że prawo do tego będą mieć mikroprzedsiębiorcy, w tym samozatrudnieni wpisani do CEIDG, niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa) oraz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniający do 9 osób.

Przypomnijmy, że mikroprzedsiębiorcą jest osoba spełniająca jednocześnie dwa kryteria:

zatrudniania średniorocznie mniej niż 10 pracowników

osiąga roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 mln euro.

Wakacje od ZUS będą dotyczyły tylko składek przedsiębiorcy, a nie zatrudnianych przez niego pracowników. Musi odprowadzać za nich składki niezależnie od tego, czy zdecydował się na miesięczne zawieszenie własnych.

Rozwiązanie nie będzie dotyczyło osób zatrudnionych na umowie o pracę czy umowie cywilnoprawnej.

Zawiesić będzie można tylko jedną składkę w roku.

Co ze składką zdrowotną?

Zawiesić będzie można wyłącznie składkę na ubezpieczenie społeczne. Ulga nie obejmie składki zdrowotnej.

Wakacje od ZUS. Czy brak jednej składki rocznie wpłynie na przyszłe świadczenie emerytalne?

Brak składki ma nie powodować, że w historii wpłat powstanie dziura, która wpłynie na przyszłe świadczenia emerytalne przedsiębiorcy. Składkę pokrywać będzie państwo. To ważne, bo w przeciwnym razie zysk byłby tylko pozorny: wprawdzie przedsiębiorca zaoszczędziłby pieniądze (w 2024 roku składka zdrowotna z ubezpieczeniem chorobowym wynosi 1600 zł), ale w przyszłości miałby niższą emeryturę. Przy jej ustalaniu berze się pod uwagę wpłacone składki: im pieniędzy na indywidualnym koncie emerytalnym jest mniej, tym niższe będzie świadczenie.

Jak skorzystać ze zwolnienia od składek?

„Wakacje od składek” nie będą następowały automatycznie. Przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS. Nie trzeba będzie jednak czekać na decyzję administracyjną, bo do zawieszenie składek nie będzie potrzebna zgoda urzędu. – Wysłanie wniosku, bardzo prostego wniosku, będzie oznaczało automatycznie taką decyzję – powiedział Donald Tusk.

Od kiedy „wakacje od składek”?

Przedsiębiorcy nie skorzystają z rozwiązania w najbliższe wakacje. Tusk powiedział, że chciałby, aby zaczęło ono funkcjonować w tym roku, ale ZUS będzie potrzebował co najmniej czterech miesięcy, by „uporać się” z przygotowaniem systemu do obsługi wniosków.

