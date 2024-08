Płaca minimalna po nowemu. Część pracowników się ucieszy

Resort pracy skierował w poniedziałek do konsultacji projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Planowane rozwiązania spodobają się pracownikom, ale niekoniecznie pracodawcom. Sformułowano także pomysł podniesienia kar za łamanie prawa pracy: od 17 lat są na stałym poziomie.

Płaca minimalna: 55 proc. prognozowanej wysokości przeciętnego wynagrodzenia

W poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji został publikowany projekt ws. płacy minimalnej. Ma on na celu wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

Zgodnie z jej zapisami państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania „oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia”. Co to znaczy? Muszą wybrać jedną lub kilka „orientacyjnych wartości referencyjnych”, na przykład 60 proc. mediany wynagrodzeń lub 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym).

Regulacja zaproponowana przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w większości jest powtórzeniem już obowiązujących przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jak to ma więc wyglądać? Do corocznej oceny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie ustalona orientacyjna wartość referencyjna 55 proc. prognozowanej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyjętej do opracowania projektu ustawy budżetowej.

W uzasadnieniu resort przekonuje, że poza tym, że to dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych, to również taki zapis ma sprawić, że minimalne wynagrodzenie w Polsce będzie bardziej sprawiedliwe i oparte na przejrzystym schemacie.

Co ważne, poziom minimalnego wynagrodzenia (obecnie4300 zł brutto) ma osiągać płaca zasadnicza, bez wliczania np. nagród i premii. W projekcie utrzymano gwarancję podnoszenia płacy minimalnej co najmniej o wskaźnik inflacji. W ostatnich latach najwyższy jednorazowy wzrost płacy minimalnej nastąpił w 2020 roku (+ 15,6 proc.).

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że ministerstwo chce też podnieść kary za łamanie prawa pracy. Grzywny mają wynieść od 1500 zł do 45 000 zł – i jeśli tak się stanie, to będzie to pierwsza podwyżka od 17 lat.

