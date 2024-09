W tym kraju nie chcą rosyjskich sąsiadów. Jest propozycja zakazu sprzedaży nieruchomości

Ministerstwo Obrony Finlandii chce wprowadzić całkowity zakaz sprzedaży nieruchomości obywatelom Rosji. Wprawdzie minister nie powiedział wprost, że zakaz ma objąć obywateli tego właśnie kraju, ale to wynika z kontekstu. Powodem jest „dmuchanie na zimne”, tak by w razie zaostrzenia konfliktu na terenie Finlandii nie istniały potencjalne punkty zapalne.

Finlandia chce ograniczyć nabywanie nieruchomości przez Rosjan

Ministerstwo obrony skierowało do konsultacji projekt zmian w prawie, na podstawie któregowładze będą mogły odmówić wydania zezwolenia na zakup nieruchomościobywatelowi kraju, który został uznany za „naruszający integralność, suwerenność i niepodległość innego państwa lub który może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Finlandii”. Zakaz dotyczyłby także firm z siedzibą w takim kraju.

Nie powiedziano wprost, że chodzi o Rosję, ale aktualnie żaden inny kraj nie zagraża „integralności i niepodległości” Finlandii.

– Finlandia musi zadbać o to, by w społeczeństwie nie było słabych punktów, które mogą zostać wykorzystane przez wrogie siły – przekonywał na poniedziałkowej konferencji prasowej minister obrony Antti Hakkanen, autor pomysłu zakazu.

Ile nieruchomości kupili Rosjanie w Finlandii?

W latach 2015-2020 Rosjanie kupowali w Finlandii ok. 150-200 nieruchomości rocznie. Wcześniej liczba transakcji dochodziła nawet do 600 rocznie.

Po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. liczba dokonywanych przez Rosjan zakupów nieruchomości w Finlandii, ale szybko Rosjanie „wrócili” na zakupy. Posiadanie nieruchomości w Finlandii uprawniało ich do wjazdu do tego kraju, a co za tym idzie, do całej Unii Europejskiej. To uprawnienie na wagę złota po tym, jak UE ograniczyła swobodę przekraczania granic.

Od 2020 r., odkąd pozwolenie na zakup nieruchomości w Finlandii przez podmioty spoza UE wydaje ministerstwo obrony, Rosjanie są najliczniejszą grupą ubiegającą się o taką zgodę. Rosjan interesują przede wszystkim miejscowości wzdłuż fińsko-rosyjskiej granicy.

