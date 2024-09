Zwolnili pracowników, teraz sprzedają fabrykę. Co czeka teren? Inwestor zdradza plany

Ukraiński właściciel firmy Calfrost, po wcześniejszym zakończeniu współpracy ze wszystkimi pracownikami, zdecydował się na sprzedaż zakładu. Teren, który obecnie jest wystawiony na sprzedaż, idealnie nadaje się pod inwestycje mieszkaniowe – informuje kaliska "Gazeta Wyborcza". Inwestor wyjaśnia również, jakie były powody zakupu tej nieruchomości.

Kilka miesięcy temu, w kwietniu, 50 pracowników kaliskiego zakładu Calfrost otrzymało wypowiedzenia. Przedsiębiorstwo, które od lat specjalizowało się w produkcji mrożonek, całkowicie zakończyło swoją działalność pod koniec czerwca. Właścicielem nieruchomości jest ukraińska spółka Trzy Niedźwiedzie, której prezesem jest 48-letni Dmytro Uszmajew.

Trzy Niedźwiedzie to ukraińska firma zajmująca się głównie produkcją lodów i mrożonek. Sam Uszmajew w przeszłości należał do prorosyjskiej Partii Regionów, co wzbudziło pewne kontrowersje. Spółka ta jest również właścicielem terenu po dawnej fabryce porcelany Krzysztof w Wałbrzychu.

Nieruchomości należące do Calfrosta zostały wycenione na 12,9 miliona złotych i wystawione na sprzedaż. Jak podaje strona wrenieruchomosci.pl, oferta obejmuje trzy działki w centrum Kalisza, na których znajdują się różnorodne budynki przemysłowe, biurowe, magazyny, a także chłodnie. Teren ten posiada pełną infrastrukturę przemysłową, co sprawia, że nadaje się do różnego rodzaju działalności produkcyjnej, magazynowej oraz biurowej. W opisie oferty podkreślono elastyczność obiektów, które mogą być dostosowane do wielu branż i potrzeb inwestorów.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Calfrost, zakład zajmował się skupem i przetwórstwem warzyw oraz niektórych owoców, produkcją mrożonek, a także świadczeniem usług chłodniczych, takich jak zamrażanie, pakowanie oraz magazynowanie żywności. Firma prowadziła również sprzedaż hurtową i detaliczną zarówno produktów własnej produkcji, jak i towarów obcych.

Gazeta Wyborcza przypomina, że firma Nordis, właściciel Calfrosta, została założona w 1968 roku w Zielonej Górze jako przedsiębiorstwo państwowe. W 1997 roku została sprywatyzowana, a już rok później rozpoczęła przejmowanie innych zakładów chłodniczych, w tym m.in. w Kaliszu, Wrocławiu, Wałbrzychu, Opolu i Białymstoku. Nordis inwestował również w nowe chłodnie w miastach takich jak Zamość, Zabrze i Poznań, jednak ostatecznie firma zmagała się z problemami finansowymi wynikającymi z nadmiernych inwestycji.

Czytaj też:

Sikorski po raz pierwszy rozmawiał z nowym szefem MSZ Ukrainy. „Po polsku”Czytaj też:

Obcokrajowiec miał uderzyć Polkę w centrum Warszawy. „Czynności trwają”