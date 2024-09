Biznes Assistance – prosta recepta na skomplikowane problemy biznesu

Jak ocenia Pani środowisko prawne i biznesowe, w którym działają przedsiębiorcy w Polsce?

Jest to środowisko zmieniające się niezwykle dynamicznie. Przedsiębiorstwa, zarówno małe, jak i duże, potrzebują wsparcia w zakresie prawa, finansów, podatków oraz doradztwa gospodarczego. Od 35 lat obserwujemy pogłębiające się zjawisko inflacji prawa. W każdym roku w lawinowym tempie przybywa nowych aktów prawnych, które ludzie biznesu mają obowiązek znać. Znamienne jest porównanie 1990 roku, w którym „wyprodukowano” około 1000 stron nowych przepisów i 2022 roku, kiedy to polski ustawodawca zapewnił ponad 33 000 stron nowych aktów prawnych. Nikt, kto prowadzi firmę, nie jest w stanie być na bieżąco z tyloma zmianami.

Jednocześnie systematycznie zwiększa się odpowiedzialność właścicieli i zarządzających biznesem za błędnie stosowane przepisy prawa, z których właściwą interpretacją problem mają notabene organy administracji i sądy. Nie jest to żadna okoliczność łagodząca. Kary dla osób prowadzących firmy liczone są często w milionach złotych, a ryzyko ograniczenia wolności potrafi sięgać nawet 25 lat.

Co w takiej sytuacji można zrobić?

Pójść śladem amerykańskich przedsiębiorców z początku XX wieku, którzy prezentowali w biznesie filozofię „one stop shop”. Oczekiwali, że będą mogli udać się do jednego miejsca (np. firmy doradczej), gdzie zaadresują swoje bieżące problemy, a po wskazanym czasie otrzymają rekomendację działań i rozwiązanie problemu.

Czy rynek usług doradczych XXI wieku oferuje takie usługi?

Tak, ale nie jest to powszechne. Wymaga bowiem współpracy ze specjalistami z bardzo wielu dziedzin, a jest to i kosztowne i trudne organizacyjnie. W Polsce dominuje jeszcze model wąskiej specjalizacji, w czym specjalizują się kancelarie prawne, co zmusza przedsiębiorcę do samodzielnego łączenia wątków i podejmowania decyzji, często wykraczających poza jego kompetencje. Tymczasem potrzeba rynku idzie w kierunku dużo szerszego wsparcia dla biznesu.

Czym jest zatem usługa Biznes Assistance?

Jest to kompleksowa usługa doradcza realizowana w formie abonamentowej, która umożliwia właścicielom i zarządzającym firmami stały dostęp w jednym miejscu do specjalistów z różnych dziedzin prawa, finansów, podatków i szeroko rozumianego biznesu. Jest to zatem połączenie usług świadczonych w ramach kancelarii prawnej i dużo szerszego zakresu usług kancelarii konsultingowej. Celem Biznes Assistance, czyli usługi oferowanej przez Kancelarię Finansową LEX, jest rozwiązywanie bieżących problemów, ale także działanie profilaktyczne, służące unikaniu problemów w przyszłości.

Na czym polega obsługa abonamentowa w ramach Biznes Assistance?

Obsługa abonamentowa to model współpracy, w którym firma uiszcza stałą, miesięczną opłatę w zamian za świadczenie przez firmę doradczą określonych usług. Przedsiębiorstwo ma zapewniony regularny dostęp do ekspertów, którzy na bieżąco zapewniają firmie wsparcie w zakresie wskazanym przez samego właściciela / zarządzającego, a także monitorują i analizują zmiany w przepisach prawnych, podatkowych oraz finansowych, dostosowując do nich rekomendacje dla zarządu firmy w różnych obszarach działania firmy.

Jakie są najważniejsze zalety Biznes Assistance?

Po pierwsze, jest to stały dostęp do ekspertów. Biznes Assistance zapewnia przedsiębiorstwom nieprzerwany dostęp do specjalistów w zakresie prawa, finansów, księgowości, podatków i doradztwa biznesowego. W praktyce oznacza to, że firma może szybko reagować na zmieniające się przepisy, minimalizując ryzyko wystąpienia problemów prawnych czy finansowych.

Po drugie, jest to kompleksowe podejście do każdego zagadnienia. Większość problemów biznesu to nie są zagadnienia autonomiczne, tylko najczęściej obejmujące równolegle zagadnienia z kilku dziedzin (np. prawa, podatków i księgowości). Zaletą usługi Biznes Assistance jest podejście całościowe, a nie fragmentaryczne, co w efekcie wiąże się z faktyczną rekomendacją działań, a nie tylko wyrażaniem jednostkowej opinii przez eksperta.

Po trzecie, mamy do czynienia z optymalizacją kosztów. Stała opłata abonamentowa pozwala na precyzyjne planowanie budżetu. Przedsiębiorstwa nie muszą ponosić wysokich, jednorazowych kosztów związanych z zatrudnianiem prawników, analityków czy doradców na umowę o pracę lub na zasadach jednorazowych zleceń.

Ważne jest także indywidualne podejście. Usługa Biznes Assistance jest dostosowywana do rzeczywistych potrzeb klienta. Dzięki temu przedsiębiorstwo może korzystać z dokładnie takich usług, jakie są mu potrzebne, bez konieczności opłacania tych, które są dla niego zbędne. To od przedsiębiorcy zależy, komu w organizacji da prawo korzystania ze wsparcia ekspertów (tylko zarządowi, czy także działom operacyjnym w organizacji, np. HR, księgowości, działowi zamówień itp.)

Warto też zwrócić uwagę na proaktywne działania. Dzięki stałemu monitoringowi i analizie sytuacji firmy, eksperci mogą na bieżąco doradzać w kwestiach optymalizacji finansowej, planowania podatkowego czy zmian w przepisach prawnych, zanim staną się one problematyczne. Jest to szczególnie ważne w kontekście odpowiedzialności majątkowej zarządów spółek, a także obecnych lub przyszłych procesów sądowych. Im firma doradcza bardziej kompleksowo zna problemy przedsiębiorstwa, tym jest większe prawdopodobieństwo przyjęcia skutecznej strategii procesowej (niezależnie czy mowa o pozwanych, czy o tych, którzy pozywają).

Jakie są zatem najważniejsze różnice między klasycznym abonamentem prawnym a abonamentem Biznes Assistance ?

Abonament prawny w kancelarii przeważnie ogranicza się do konkretnego obszaru prawa i oferuje klientowi wsparcie na poziomie taktycznym. Podejście jest bardziej reaktywne – kancelaria odpowiada na bieżące potrzeby klienta, gdy pojawiają się kwestie wymagające interwencji prawnej.

Biznes Assistance koncentruje się na całościowym wsparciu dla firmy. Doradcy analizują wszystkie aspekty działalności klienta, proponując proaktywne rozwiązania, które pomagają firmie lepiej zarządzać ryzykiem, optymalizować działania, zwiększać zyski oraz realizować cele strategiczne. Działania doradców są bardziej skoordynowane i nastawione na całościowy rozwój przedsiębiorstwa. Tylko od decyzji przedsiębiorcy zależy, czy w świadczonej usłudze abonamentowej znajdzie się więcej prawa, czy może jednak finansów lub podatków?

Kancelarie prawne zazwyczaj skupiają się na jednym lub kilku obszarach prawa, co oznacza, że mają wysoką specjalizację w konkretnej dziedzinie (np. prawo cywilne, handlowe, pracy, podatkowe). To zapewnia klientowi wysoki poziom ekspertyzy w określonym zakresie.

Firmy konsultingowe mają na swoim pokładzie specjalistów z różnych dziedzin, takich jak prawo, podatki, finanse, marketing, zarządzanie, IT itp. Dzięki temu mogą zapewnić wszechstronne wsparcie w wielu obszarach działalności firmy, oferując szeroką gamę usług i wieloaspektowe podejście do problemów biznesowych, przy zachowaniu wysokiego poziomu eksperckiego.

Do kogo zatem kierowana jest usługa Biznes Assistance?

Obsługa Biznes Assistance adresowana jest do przedsiębiorców, którzy chcą działać efektywnie i minimalizować ryzyko związane z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem prawnym i rynkowym. Stały dostęp do ekspertów, optymalizacja kosztów oraz indywidualne podejście do potrzeb klienta to kluczowe korzyści, które przekonują coraz więcej firm do wyboru tego modelu współpracy. Dzięki takiemu podejściu, przedsiębiorstwa mogą skupić się na rozwoju swojej działalności, mając pewność, że ich sprawy prawne, finansowe i podatkowe są w dobrych rękach.