Polacy o swoich wynagrodzeniach. Narzekanie odeszło do lamusa?

Z badań przeprowadzonych przez SD Worx wśród 18 000 pracowników zatrudnionych w ponad 5000 firmach z 18 krajów europejskich wynika, że dla sześciu na dziesięciu europejskich pracowników wynagrodzenie pozostaje najważniejszym kryterium wyboru organizacji, w której będą rozwijać swoją karierę.

Wynagrodzenie kluczowym czynnikiem

Na tym tle nie ma różnic, jeśli chodzi o polskich pracowników. Aż 60 proc. z nas uważa wynagrodzenie za najważniejszy czynnik przy wyborze pracodawcy.

Na dalszych miejscach europejscy pracownicy wksazywali bezpieczeństwo zatrudnienia i stabilność finansową (42 proc.), a także dobrą atmosferę w pracy i relacje ze współpracownikami (41 proc.). Wśród polskich pracowników czynniki te były wskazywane rzadziej (37 proc.). Wyżej niż europejscy koledzy oceniamy dbałość pracodawcy o zdrowie psychiczne i fizyczne zatrudnionych (odpowiednio 22,7 proc. i 16,6 proc.), elastyczny pakiet benefitów (odpowiednio 13,7 proc. i 7 proc.), czy decyzyjność (odpowiednio 13,7 proc. i 10 proc.).

Z badania SD Worx wynika, że polscy pracownicy preferują przede wszystkim:

pensję o stałej wysokości (55 proc.),



dodatkowe dni pełnopłatnego urlopu (30 proc.),



elastyczne godziny pracy (29 proc.).



– Z naszych badań przeprowadzonych wśród pracowników wynika, że to właśnie wynagrodzenie pozostaje kluczowym czynnikiem przy wyborze pracodawcy i odgrywa znaczącą rolę w motywacji i satysfakcji. Bardzo ważne jest dostosowanie polityki wynagradzania do indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Polska na tle europejskiej średniej wypada naprawdę bardzo dobrze, bo, gdy tylko 18 proc. europejskich to aż 32 proc. polskich pracowników może określić skład własnego pakietu wynagrodzeń. Widzimy, jednak, że aż 43 proc. pracujących Polaków deklaruje, że chciałoby mieć dostęp do kafeteryjnego systemu benefitów, co potwierdza, oczekiwanie pracowników w zakresie indywidualnego podejścia i możliwości elastycznego wyboru spośród benefitów, które są ważną składową polityki wynagradzania – komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Polacy zadowoleni z pakietu wynagrodzeń

Z badania wynika, że połowa polskich pracowników jest zadowolona ze swojego całkowitego pakietu wynagrodzeń. To znacznie więcej niż wśród europejskich pracowników, bowiem tu odsetek wyniósł 37 proc.

Twórcy badania zwracają uwagę, że całkowity pakiet wynagrodzeń to nie tylko stała pensja. Europejscy pracownicy otrzymują średnio siedem różnych rodzajów wynagrodzenia. Okazuje się, że wraz ze Słowenią i Belgią przodujemy pod tym względem, gdyż statystyczny zatrudniony otrzymuje nawet dziewięć składników wynagrodzenia. Najczęstszymi rodzajami wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników są stała pensja (81 proc.), elastyczne godziny pracy (50 proc.) oraz szkolenia (39 proc.). Jedna czwarta europejskich zatrudnionych otrzymuje wynagrodzenie składające się ze zmiennych składowych.

Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2024 r. w 18 krajach europejskich: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Irlandii, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Łącznie przebadano 5 118 firm i 18 000 pracowników. Wyniki są ważone i gwarantują wiarygodną reprezentację rynku pracy w każdym kraju.





