Niemcy na skraju recesji. Raport ujawnia dramatyczną sytuację gospodarczą

Z najnowszego badania PMI przeprowadzonego przez S&P Global na zlecenie Hamburg Commercial Bank wynika, że sytuacja gospodarcza Niemiec ulega dalszemu pogorszeniu. Wrześniowy raport wskazuje na gwałtowny spadek aktywności gospodarczej, największy od siedmiu miesięcy.

Wskaźnik PMI Composite, który odzwierciedla kondycję sektora prywatnego, we wrześniu obniżył się do poziomu 47,2 punktu, co oznacza spadek z sierpniowego wyniku 48,4 punktu. Eksperci zauważają, że obecna sytuacja jest najgorsza od lutego, a tempo spadku w produkcji dóbr i usług było wyjątkowo duże.

Sytuacja w niemieckim przemyśle jest szczególnie trudna. Jak podkreślają analitycy S&P Global, produkcja dóbr zmniejszyła się w najszybszym tempie od roku. Indeks PMI dla tego sektora spadł do poziomu 40,3 punktu z sierpniowych 42,4 punktu, co stanowi najniższy wynik w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Spowolnienie gospodarcze Niemiec

Problemy w sektorze przemysłowym zaczynają wpływać również na sektor usług, który dotąd stanowił oparcie dla niemieckiej gospodarki. Z raportu wynika, że tempo wzrostu w tym obszarze znacznie osłabło, a aktywność gospodarcza wzrosła w minimalnym stopniu, osiągając najsłabszy wynik od pół roku. Indeks PMI dla sektora usług obniżył się do 50,6 punktu, w porównaniu do 51,2 punktu w sierpniu.

Autorzy badania zwracają również uwagę na spadające zamówienia, zarówno krajowe, jak i eksportowe, które maleją w najszybszym tempie od prawie roku. Klienci stają się coraz bardziej ostrożni, co skutkuje zmniejszoną skłonnością do inwestowania.

Niemiecki rynek pracy pod presją

Spadek zamówień i ogólne pogorszenie koniunktury gospodarczej odbija się także na sytuacji na rynku pracy. Dane wskazują na czwarty z rzędu miesiąc redukcji zatrudnienia. Co więcej, tempo zwolnień, z wyjątkiem okresu pandemicznego, jest najszybsze od ponad 15 lat.

Prognozy dotyczące przyszłości niemieckiej gospodarki również nie napawają optymizmem. Po raz pierwszy od roku więcej firm przewiduje spadek produkcji w ciągu nadchodzących 12 miesięcy niż jej wzrost. Eksperci zaznaczają, że pesymizm przedsiębiorców jest związany z wieloma czynnikami, takimi jak obawy przed recesją, niepewność rynkowa oraz trudności w sektorach motoryzacyjnym i budowlanym.

Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank, ostrzega, że niemiecka gospodarka zmierza w stronę technicznej recesji. Zgodnie z modelem prognoz PKB na bieżący kwartał, opracowanym przez HCOB, gospodarka Niemiec może skurczyć się o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. W drugim kwartale spadek ten wyniósł już 0,1 proc.

