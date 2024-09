Co Polacy robią podczas podróży służbowych? „Wiele osób podchodzi ambitnie"

Podróże służbowe stają się coraz dłuższe (z danych Marriott International, pobyty hotelowe trwające więcej niż pięć dni stanowią już 1/3 wszystkich wyjazdów), a pracownicy nie mają nic przeciwko temu. Dowodzi tego badanie SW Research dla nowo otwartego hotelu Element Wrocław. Aż 7 na 10 respondentów deklaruje, że wolałoby odbyć jeden dłuższy pobyt służbowy niż jeździć wielokrotnie w to samo miejsce.

Zbliżony odsetek badanych widzi w takich wyjazdach szansę na rozwój osobisty i zawodowy.8 na 10 ankietowanych uważa, że pobyty dłuższe niż pięć dni sprzyjają rozwojowi, oferując możliwość poznawania nowych ludzi, miejsc i uczenia się nowych rzeczy.

Podróże służbowe. Co robimy w wolnym czasie?

Pytani o preferowane sposoby spędzania wolnego czasu podczas delegacji, dwie na trzy osoby wskazywały zwiedzanie miejscowych atrakcji. Dość często wymieniano również jedzenie w lokalnych restauracjach (41 proc.), a także budowanie sieci kontaktów (37 proc.). Zdaniem twórców badania pokazuje to, jak wiele osób podchodzi ambitnie do tego typu podróży, postrzegając je jako szansę zawodową, a nie tylko okazję do zwiedzania nowych miejsc.

Okazuje się, że prawie połowa ankietowanych przedłuża swoje pobyty służbowe w celach turystycznych. 38 proc. uczestników czyni to sporadycznie, a co dziesiąty często.

Z badania wynika, że podczas dłuższych podróży służbowych respondenci preferują nocleg w hotelu (57 proc.). Co trzeci badany wskazał apartament hotelowy z kuchnią, a jedna czwarta najchętniej wybrałaby wynajęty apartament lub dom. Pokazuje to, że wiele osób szuka obiektów bardziej zbliżonych do własnych mieszkań czy domów, które oferują choćby możliwość ugotowania własnych posiłków.

Badanie przeprowadzone pod koniec lipca przez SW Research metodą CAWI (on-line) na 500 osobach powyżej 18 roku życia, które kiedykolwiek wyjechały w podróż służbową.

